Teljesült a beteg Milán álma, szakács volt egy napig Noszlopon

Nagy örömmel sütött-főzött az ajkai Tóth Milán a noszlopi fogadóban, ahol a látássérült és beteg fiatalember elkészítette a saját és családja kedvenc ételét. Erre a fogyatékkal élő embereket foglalkoztató Neked munka, nekem álom elnevezésű programmal adódott lehetősége nemrég.

Az ajkai 24 éves Tóth Milán látássérült és súlyos betegsége is van. Öt éve dolgozik a helyi Molnár Gábor Alapítvány szövőműhelyében. Óvodás korában még a dinók érdekelték leginkább, és paleontológus szeretett volna lenni.

– Veszünk egy terepjárót a barátaimmal és megyünk a sivatagba csontokat keresni – emlékezik vissza az akkori időkre Erzsébet, az édesanyja. Aztán sajnos mindebből nem lett semmi, mert Milán ötévesen súlyosan megbetegedett.

A látóideg-daganat sok mindent átírt, illetve megváltoztatott Milán és családja életében.

A kézművesség mindig nagyon érdekelte a fiút, még akkor is, miután a műtétek miatt szinte teljesen elveszítette a látását. Annak nagyon megörült, amikor hallott az ajkai alapítvány szövőműhelyéről, ahol azóta is szenvedélyének élhet, nem is beszélve arról, hogy ez kitűnő munkalehetőséget jelent neki.

Milán életében 19 évesen hatalmas változást hozott, amikor a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány segítségével megkapta Nelsont, a vakvezető labradort, aki már öt éve társa, és a négylábú sokkal könnyebbé, boldogabbá teszi a fiatalember napjait.

Milánnak kedvelt elfoglaltságai közé tartozik a sütés-főzés is, régóta egyedül készíti el egyik kedvencét, a sajtos tallért, édesanyjának pedig mindig szívesen besegít a főzésbe.

Milán nagyon megörült, amikor megtudta, hogy Noszlopon Szabó Melinda, a Lucullus fogadó vezetője és édesapja, Sándor jóvoltából, valamint Császár Andrea helyi koordinátor segítségével a „Neked munka, nekem álom” című program révén lehetősége nyílik arra, hogy szakácsként is kipróbálhassa magát.

Még sosem történt meg, hogy elkészítse a saját és családja kedvenc ételét és desszertjét, ráadásul egy ekkora konyhában, ahol Milán nagyon ügyesen és rutinosan dolgozott Farkas Zoltán mesterszakács-konyhafőnök utasításai alapján. A családja pedig mindeközben telefonon kapott képeket arról, hogyan ügyeskedik a kis szakács.

Milán a munka végén nagyon boldogan és elégedetten osztotta meg a történteket a családjával, sokat mesélt nekik az izgalmas feladatokról, és nagyon jólesett neki a segítség, a kedves szavak, a biztatás meg az elismerés. Úgy mondta, nagy élményt jelentett neki a konyhai munka, a szeretet, ami körülvette, pedig külön jó érzéssel töltötte el.

Milán nagyon ügyesen készítette el a pulykamellet sajttal töltve, diós bundában és mézzel locsolva, és tökéletesen összeállította a somlói galuskát is, minden nagyon ízlett a családjának, majd a nap végén természetesen Nelson is megkapta a jutalomfalatot a türelmes várakozásért.

A fiatalember ígéretet kapott arra, hogy legközelebb megismerheti a savanyúságkészítés fortélyait.