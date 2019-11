Telt ház a Modern gyárak éjszakáján

Országszerte több mint 70 gyár nyitotta meg kapuit a Modern gyárak éjszakáján november 15-én.

Az akció célja részben az volt, hogy a vállalkozások bemutathassák saját értékeiket azoknak a potenciális munkavállalóknak is, akikre a gazdaság növekedésével különösen nagy igény van.

Az országos kezdeményezéshez – amelynek során 73 gyár összesen mintegy hétezer látogatót fogadott – öt Veszprém megyei cég is csatlakozott, köztük a Vesz-Mont 2000 Kft. is. Zentai Tibor, a nemesvámosi cég ügyvezető igazgatója elmondta: első alkalommal vesznek részt az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kezdeményezett akcióban. – Az a tevékenység, amit mi végzünk, iparágunknak olyan modern jellegét képviseli, ami fontos a hétköznapi embereknek is. Az általunk készített berendezések és gyártósorok határozzák meg a jövő autóit, illetve használati eszközeit.

– Úgy éreztük, hogy már eljutottunk arra a szintre, hogy felvállalhatjuk, hogy modern gyárnak számítunk, és meg tudjuk mutatni az embereknek, hogy ezzel a 170–180 fővel is kialakítottunk egy olyan miliőt, amely beleillik a modernizációs képbe, az ipar 4.0 világába – fogalmazott Zentai Tibor, a Vesz-Mont kft. ügyvezetője, aki elmondta még, hogy a jövő szólhat arról, hogy az operátorok mellett robotok dolgozzanak. Mai világunkban minden egyre összetettebb, már olyan hétköznapi eszközöket használunk, amelyekről 5–10 éve még azt sem tudtuk, hogy léteznek. Ezeknek a berendezéseknek a legyártásához egyre bonyolultabb eszközök kellenek.

A gyárlátogatás során az is kiderült, hogy vannak olyan munkafolyamatok, amelyek elvégzésére egy operátor már nem képes, ezért van szükség bizonyos esetekben azokra az automata berendezésekre, amelyeket itt gyártanak.

A nemesvámosi cég 16 órától 22 óráig, félóránként fogadta az előre regisztrált csoportokat a Modern gyárak éjszakáján. Összesen mintegy 230 érdeklődő jött el a rendezvényre és ismerkedett meg a zömében az autóipari beszállító cégek és az egészségügy számára berendezéseket gyártó vállalkozással.