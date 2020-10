Temetői nyitvatartások, polgárőr segítők: Veszprém megye is készülődik az emlékezésre

Mindenszentek hetében sokan felkeresik közeli és távolabbi hozzátartozóik, ismerőseik sírját a temetőkben.

Ajkán nem zárják a sírkerteket, a hozzátartozók bármikor felkereshetik szeretteik sírját – tudtuk meg Tuboly Józseftől, az Ajkai Temetőfenntartó és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójától.

Szombaton és vasárnap munkatársaik ügyeletet tartanak a régi és az új temetőben. Aki nem találja a hozzátartozója nyughelyét, vagy bármilyen információt szeretne kapni, az egyenruhás munkatársakat a ravatalozó környékén találja meg.

Vasárnap délután két és hat óra között ügyeletet tartanak Ajkán a Táncsics utcai irodában. A temetőkbe a mozgássérültek vagy a nehezen mozgó idősek autóval is behajthatnak. A látogatók gépkocsijának biztonságáról, a megemlékezés zavartalanságáról a helyi polgárőr-egyesület tagjai gondoskodnak, akik mind a tizenegy temetőnél jelen vannak ilyenkor évek óta.

Veszprémben a szokásos takarítási és ügyeleti feladatok ellátása mellett díszítőmurva kihelyezésével készült mindenszentek és halottak napjára a temetőgondnokság a Vámosi úti, a Dózsavárosi és az Alsóvárosi, valamint a kádártai és a két gyulafirátóti temetőben, mondta Varga András, a VKSZ Zrt. temetőgondnokságának vezetője. Hozzátette, a temetők személyi kapuinak nyitvatartását időben nem korlátozzák, de a temetőlátogatók biztonsága és a megemlékezés méltó csendje érdekében október 30-án délutántól november 2-án reggelig bezárják az autós forgalom elől a temetőkapukat, amelyeket a mozgáskorlátozott-­igazolvánnyal érkezők számára sem nyitnak ki.

A megnövekvő forgalom miatt a Vámosi úti és a Dózsavárosi temetőnél a közlekedést és a parkolók forgalmának rendjét a rendőrség biztosítja a hétvége két napján, a feladat ellátásában a Dózsavárosi temetőnél a városrészben működő polgárőrség segédkezik. Varga András elmondta, a Vámosi úti temetőben mindenszentek napján a ravatalozó előtti téren Nagy Károly apát, kanonok, plébános mutat be szentmisét 16 órától. A Vámosi úti temetőben a látogatók számának megnövekedése miatt nem jár az elektromos autó a sírkert útjain október 31-én és november 1-jén.

Pápán a Kálvária temető nyitvatartása – csakúgy, mint az év többi napján – mindenszentekkor és halottak napján is korlátlan. Az Alsóvárosi temető október 31-től november 3-ig meghosszabbított, reggel hattól este tizenegyig tartó nyitvatartással fogadja a látogatókat. A rendőrség tájékoztatása szerint október 30. és november 1. között az Alsóvárosi temető parkolóját kizárólag a Csóka irányába hagyhatják el a járművezetők, és a temető területére ezeken a napokon mozgáskorlátozott-igazolvánnyal is csak 9 és 12 óra között lehet behajtani. A közterület-felügyelet és a polgárőrség egyaránt segíti majd a forgalom haladását, emellett a murvás parkolót is megnyitják a temetőlátogatók előtt.

A tapolcai sírkertekben, az Új temetőben és a diszeli városrész temetőjében a tavalyinál is több kiegészítő világítás segíti a tájékozódást a hétvégén. Sűrítették a hulladékszállítást, sőt, a közelmúltban kitakarították a temetőt – tudtuk meg Dobó Zoltán polgármestertől. Gáspár András, a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője elmondta továbbá, hogy a hétvégén nemcsak a napközbeni, hanem az esti helyi járatok is megállnak a temetőnél.

Viola Norbert, a sümegi Közszolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta lapunknak, hogy szombaton és vasárnap 20 óráig lesz nyitva a temető, ahol a rendőrség és a polgárőrség járőrözik. Vigyáznak a parkoló gépkocsikra, és ha kell, irányítják a forgalmat. A közelmúltban a cég dolgozói rendbe tették a temetőt, így készültek fel az ünnepre.