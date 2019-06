Templomi koncert és kulcsátadó Barnagon

Falunapot tartottak szombaton a településen, amelynek programja a Tihanyi Apátsági Templom Kórusának koncertjével kezdődött a katolikus templomban. Ezt követően a Faluháznál bemutatták a testvértelepüléstől kapott tűzoltóautót, és egyéb szórakoztató programokra is sor került.

Az idei falunap két esemény köré szerveződött. Egyrészt a Barnag Jövőjéért Alapítvány, Szilágyiné Kósa Anikó vezetésével egy nemzetiségi napra készült, amelynek keretében a Tihanyi Apátsági Templom Kórusa adott színvonalas koncertet a katolikus templomban.

A másik jeles esemény a Katzental-tól ajándékba kapott tűzoltóautó bemutatása és ünnepélyes kulcsátadása volt, amelyre hattagú küldöttség érkezett a német településről. A teljesen felszerelt járművet a Tótvázsonyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület használja majd műszaki mentő, gyorsbeavatkozó autóként.

– Óriási hír, mi is pénteken értesültünk róla, hogy nem csak, hogy aktív szolgálatot teljesít az autó, hanem ennek köszönhetően a tótvázsonyi tűzoltó egység igazgatási területébe beleveszik Barnagot is – újságolta örömmel Horváth Zoltán polgármester, aki a Falunapon adta át ünnepélyesen a jármű kulcsait Molnár Zoltán tűzoltóparancsnoknak.

Ezt követően rövid időre a helyi gyerekek is birtokba vehették az autót, kipróbálhatták a fecskendőjét és mehettek egy kört a tűzoltókkal a faluban. A rendezvényt a Huszti László vezette Balaton Street formáció ukelele muzsikája is színesítette és a nyári zápor megérkezéséig kültéri játékokkal is játszhattak a gyerekek.

A Falunap kapcsán közel 50 elszármazottat keresett meg telefonon, vagy ismerősök által Fáth Józsefné Magasi Teréz, akik közül sokan nagy örömmel fogadták el a meghívást és látogattak vissza Barnagra. A házigazdák a programok mellett finom vaddisznó-és marhapörkölttel, töltöttkáposztával, süteményekkel és nagy beszélgetésekkel várták a vendégeket.