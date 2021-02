Terepasztalon a Balaton-felvidék jellegzetes épületei

Amikor 2023-ban Veszprém Európa kulturális fővárosa lesz, nemzetközi összefogás révén óriási terepasztalt szeretne felállítani a megyeszékhelyen a Baross Gábor Vasútmodellező és Vasútbarát Klub, amely tavaly ünnepelte fennállásának harmincadik évfordulóját.

– A vasútnál dolgoztam korábban. Ott több olyan fiatal is volt, aki már gyerekkorában megkedvelte a vasútmodellezést a karácsonyra kapott kis készletek, a körbejáró kismozdony révén. Megmaradt e hobbi iránti rajongásunk felnőttként is. Közösen szerettünk volna egy nagyobb terep- asztalt készíteni, 1984-ben el is kezdtük. Ám aztán ennek a tervnek a megvalósítása abbamaradt, nekem a katonasághoz kellett bevonulnom – mondta el Letenyei Tamás, a veszprémi Baross Gábor Vasútmodellező és Vasútbarát Klub vezetője, egyik alapító tagja. A szándékukat azonban nem adták fel: 1990-ben újraszervezték közösségüket. Klubot alapítottak és meghirdették, hogy lehet hozzájuk csatlakozni.

– Jelentkeztek is többen. Mintegy tizenöten fogtunk így össze – emelte ki Letenyei Tamás, aki rögtön hozzátette: fő céljuk, hogy segítsék egymást a vasútmodellezésben. Megosztják egymással tapasztalataikat. Másokkal is igyekeznek megszerettetni hobbijukat, annak eredményét sokaknak szeretnék bemutatni. Emellett vasúttörténeti emlékek gyűjtésével is foglalkoznak.

A veszprémi klub tagjai rendszeresen, többnyire hetente találkoznak. Először a veszprémi vasútállomás oktatótermét használhatták erre a célra.

A veszprémi Baross Gábor Vasútmodellező és Vasútbarát Klub tagjai a vasútállomás oktatótermében rendezték meg 1991-ben a kiállításukat. Annak sikere révén, a bevételből elkezdték első közös terepasztalukat megépíteni. Később, 1995-ben ezt szétbontották, részeit felhasználták, amikor modul rendszerűnek alakították át az elemeit. Ezek egy adott szabvány szerint épülnek, és így csatlakoztathatók egymáshoz, más klubok, modellezők munkáihoz is, például nagyobb kiállításokon. Könnyebben is mozgathatók, szállíthatók a modulok. Akár egészen nagy terepasztalok is összerakhatók így, egy-egy hely adottságainak, méretének megfelelően.

Mi kerülhet a terepasztalok részeire? A gyerekkorunk emlékeiben őrzött kisvasút fenyőfácskáinál sokkal több érdekesség. Ahogy Letenyei Tamás klubvezető fogalmaz: minden, ami kell. Menetrend szerint működő vonatok, hegyeken, dombokon, hidakon áthaladók. A Balaton-felvidék jellegzetes tájrészleteit, épületeit is megépítették, kialakították kicsiben. Többek között a jásdi vízimalmot, a tési szélmalmot, a vászolyi lovasiskolát, az eredeti, 1909-ben épült füredi vasútállomást, az alsóörsi fűtőházat, gőzmozdonyjavító műhelyt. A valósághoz egyre hasonlóbban kivitelezhetik, valósíthatják meg terveiket.

Már összesen nyolcvan méter hosszúságú vasútmodellpályát tudnak összeállítani modulokból a veszprémi klub tagjai. S egységeiket hazai, nemzetközi kiállításokon máshol élő modellezők alkotásaihoz csatlakoztathatják. Így a közönség számára még érdekesebb, lenyűgözőbb lehet a látvány. Modelljeiket rendszeresen megújítják a klubtagok, a részleteket jobban kidolgozzák. Így aki megnézi alkotásaikat, mindig felfedezhet új elemeket.

Most már mozgó figurák is láthatók terepasztalukon, fát vágó, disznóölést végző kis emberalakok és ágaskodó ló is. Ahhoz hasonló pályát is létrehoztak, amely a Balaton mellett, Kenesénél a parthoz egészen közel lévő vasúthoz hasonlít.

Az is elismerést jelent nekik, hogy a Baross Gábor Vasútmodellező és Vasútbarát Klub tizenöt éve lett tagja az Eurotrack Vasútmodellező Klubok Európai Szövetségének. Angol, francia, holland, belga, német, osztrák és olasz klubok között, egyedüliként Közép-Európából.

2023-ban, amikor Veszprémre irányul a figyelem az Európa Kulturális Fővárosa cím kapcsán, nemzetközi találkozót, kiállítást szeretne a Baross klub rendezni itt.