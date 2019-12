Tés összetartó közössége együtt ünnepelte a karácsonyt

Szombaton tartották a település karácsonyi ünnepségét, ahol Ovádi Péter országgyűlési képviselő meggyújtotta az adventi koszorú negyedik gyertyáját a művelődési házban.

A tési karácsonyi ünnepségen a település óvodásai zenés, énekes műsort mutattak be, és elmondták a jelenlévőknek az adventi gyertyák jelentését. A negyedik adventi gyertya Keresztelő Szent Jánost jelképezi, aki Jézus eljövetelét hirdette és készítette az utat az emberek szívéhez, így a szeretet szimbóluma. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt. Az óvodás néptánccsoport mellett a felnőttek is bemutatkoztak, többek között a táncházak kedvelt „ördög útja” elnevezésű táncát is eljárták. A rendezvényen a Tési Énekkar is emelte az ünnep fényét.

– Nagy öröm számomra, hogy a választókörzetben ilyen aktív és összetartó közösségek vannak. A tésiek összefogása jó példával szolgálhat más településeknek is, nagyon jó kezdeményezésnek tartom, hogy megajándékozzák a település gyermekeit nemcsak az együttlét örömével, a színvonalas műsorral, hanem erre az alkalomra készített ajándékcsomaggal is – mondta el a Napló kérdésére Ovádi Péter.

A programokat követően a település polgármestere, Fodor-Bödös István János és Ovádi Péter országgyűlési képviselő százharmincöt ajándékcsomagot osztott ki a településen élő gyermekeknek tizenöt éves korig.