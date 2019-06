Thury György kapitány idén is diadalt aratott a várpalotai várban

Hatalmas csatában, puskaropogás és ágyúdörgés közepette védték meg a hős magyar vitézek a török seregtől a Thury-várat a Diadal napja történelmi várjátékon, amelyet hatodik alkalommal rendeztek meg az elmúlt hétvégén Várpalotán.

Az évek során országos hírűvé vált rendezvénnyel Thury György kapitány és várvédő katonái előtt tisztelegnek a szervezők. 1566-ban ugyanis 500 hős vitéz védte meg az Arszlán pasa vezette, nyolc­ezer főt számláló török serege ellenében a palotai várat. Erre a nagyszerű diadalra emlékeznek 2014 óta minden év júniusában Várpalotán.

Hazai és külhonból érkezett hagyományőrző csapatok vertek tábort már pénteken a Várpalota jelképének számító Thury-vár mögött, hogy felkészüljenek a nagy ostromra. A Thury-Vár Nonprofit Kft. és a várpalotai önkormányzat ingyenes történelmi rendezvényére már a nyitónapon sokan kíváncsiak voltak.

Volt is mit nézni, illetve hallgatni, hiszen nyitányként reneszánsz ruhakiállítás nyílt a várban Menner Judit gyűjteményéből, de volt felvonulás a városban, illetve egy végvári mustra keretében a csaknem harminc hagyományőrző csapattal is megismerkedhettek a látogatók.

A szombati nap aztán igazán látványosra sikeredett. Napközben a várudvarban és a vár mögött látványos hagyományőrző bemutatókat láthatott a közönség, de nemzetközi íjászversenyen is megmérkőztek a palotai lövészek a külhonból érkező íjászokkal.

Töll László ezredes, hadtörténész, a Diadal napja „nar­rátora” ezúttal is szakmai alapossággal, ám mindenki számára érthetően mondta el, mi látható éppen a csatatéren. A nap, s egyben a hétvége csúcspontja ezúttal is az esti várostrom volt, ahol száznál is több hagyományőrző feszült egymásnak, hogy lódobogás, puskaropogás és ágyúdörgés közepette idézzék meg az 1566-os diadalt.

Rendhagyó módon ezúttal nem a vár előtti téren, hanem az épület mögötti területen csaptak össze a vitézek. Az erre az alkalomra épített várfalat hősiesen őrizték a Thury-kapitányt megszemélyesítő Oláh Tibor várkapitány vezetésével a csapatok, így a pirotechnikai eszközökkel megtámogatott csata ezúttal is magyar győzelemmel zárult, a törökök vert seregként voltak kénytelenek elkullogni a Thury-vártól.