Tíz pályázat segíti Alsóörs idei fejlődését

A településen az elmúlt évek során rengeteg beruházás valósult meg. Jelentős része pályázati forrásokból, vagy önerőből. Az önkormányzat tudatosan, átgondoltan tervezi a fejlesztéseket, kikérve a lakosság és a nyaralótulajdonosok véleményét. Tíz elnyert pályázat segíti az idei tervek megvalósulását.

Ahogy beköszöntött a jó idő, egyszerre több helyen fejlesztenek a községben. Az egyik legkardinálisabb, az Endrődi Sándor utca járdájának a felújítása, mely hamarosan befejeződik. Hebling Zsolt polgármester örömmel újságolta, hogy a mostani beruházással Alsóörs legfrekventáltabb utcája mentén elkészül a járda teljes felújítása. A mostani szakaszra, a postától a kocsmáig, 15 millió forint belügyminisztériumi támogatást nyert az önkormányzat.

Évek óta nagy problémát jelentett a Március 15. utcában a csapadékvíz elvezetése. A munkálatok megkezdődtek, zárt rendszerű csapadékhálózatot építenek ki. Korábban nagy gondot okozott a hirtelen lezúduló csapadék, az ott lakók többször panaszkodtak a kritikus állapotokra. A mostani beruházással ezek a problémák megszűnnek. Néhány héten belül pedig elkészül az utca felújítása is, hiszen új aszfaltréteget kap.

– A napokban indul a közbeszerzés az óvodakonyha fejlesztési pályázatunknál. Ez nagyon jó hír, hiszen nemcsak a gyerekeinket, hanem az időseket, a szociálisan rászorult embereket, lakosainkat is ellátja finom ételekkel a konyha. Ez egy kiemelt beruházás, korszerű konyhai eszközökkel és gépekkel bővül az intézmény. A Sirály park még ebben az évben megújulhat, köszönhető a Balaton Fejlesztési Tanács 15 millió forintos támogatásának. Most szökőkúttal gazdagodunk, nagyon szép parki elemekkel, ráadásul a halásztragédiák emlékére egy emlékművet is elhelyezünk majd.

Ami még különlegessé teszi a parkot, hogy lesz egy szelfipont, mely biztosan sok érdeklődőt vonz – vázolta a további fejlesztéseket Hebling Zsolt polgármester. Nemrégiben pedig egy térelválasztó függönyre sikerült pályázniuk a sportcsarnokban, ennek a költsége ötmillió forint volt. A napokban szerelték fel mindezt, ami azt jelenti, hogy párhuzamosan tudnak egymás mellett sportolni az óvodások és az iskolások. Ugyanakkor lehetőség van arra is, hogy egyik térfélen a fiúknak, a másikon pedig a lányoknak tarthatnak testnevelésórát.

Eddig 85 millió forintot sikerült a sportcsarnok felújítására szánni, amelyek mind a TAO-s támogatásoknak köszönhető. A település első embere reméli, hogy idén a csarnok szigetelésére és a műpadló cseréjére is sikeresen pályáznak, ezáltal pedig teljesen felújul az épület.