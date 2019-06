Több ezer nyugdíjas tért vissza az utóbbi időben a munkaerőpiacra

A szakmának a 90-es években harcolnia kellett az áruért, aztán a vendégekért, most meg a munkaerőért. A mai helyzet azért nehéz, mert, bár jelentős béremelés történt, a munkakörülményekben még nem vagyunk versenyképesek szomszédainkkal – vélekedik Vágó Péter.

A KISOSZ Veszprém megyei elnöke szerint, amikor egy klimatizált konyhában is ugyanannyi pénzért kell dolgozni, mint egy klíma nélküliben, akkor a fiatalok döntő része az előbbi helyet választja. Bár az elsődleges az, hogy egy szezonban mennyit lehet keresni egy vendéglátóhelyen, a második helyen a munkakörülmények állnak. Ennek a versenyhátránynak a ledolgozása a legnagyobb feladat.

Az idei szezonnal kapcsolatban Vágó Péter megjegyezte, hogy a májust a rossz idő miatt a szakmának az a része, aki a strandon nyitott üzletet, elvesztette. Ez nem volt igaz az állandó vendéglátóhelyekre és a szállodákra, mert ők az időjárástól függetlenül működtek. Viszont náluk folyamatosan jelentkeznek a munkaerő-problémák.

– Már nem ott tartunk, hogy szakképzett munkaerő nincs, hanem munkaerő nincs. Ez a folyamat majdnem minden részére igaz, a szakácsok munkáját részben ellátó konyhai kisegítőkön és a takarítókon át a szakácsoktól a pincérekig és igaz a kereskedelemben az eladókra is. Ezt a feszültséget érzik a vállalkozók és érzi a kormányzat is. Jó lépés volt a diákmunkaerő bevonása, amelyet ösztönöznek is bértámogatással a turizmusban meg a vendéglátásban, és reméljük, jövőre a kereskedelemben is – vélekedik a megyei elnök.

Hozzáteszi még, hogy június közepétől nagyjából augusztus huszadikáig áll rendelkezésre a diákmunkaerő, de mivel szeretnénk a szezont meghosszabbítani, ők abban az időszakban már nem tudnak munkát vállalni. A másik nagy kör, aki még bevonható a munkába, az a nyugdíjasok.

– Nagyon jó az ő foglalkoztatásuk a bér és közterhek szempontjából is, de a vállalkozóknak azt kellene felismerniük, hogy nem biztos, hogy tíz órában kellene foglalkoztatni ezt a korosztályt. Lehetne osztott munkaidőben, négy órában, csak a csúcsidőre behívni őket – egy mostani divatos fogalommal élve, atipikusan foglalkoztatni – hangsúlyozza Vágó Péter.

Kiemeli azt is, hogy a vállalkozóknak tenniük kell a munkaerő megtartásáért. A régi dolgozóknak, ha alkalmasak rá, perspektívát, előrelépési lehetőséget kell adni. Akár a képzésüket is kifizetni, hogy azt érezzék, érdemes ott maradni az adott helyen, mert ez is segíthet megoldani a munkaerőhiányt a parton.

A nyár eleji időszakban intenzívebben érdeklődnek a diákok az álláslehetőségek iránt, mint az év más szakaszaiban. Bár, ha rossz idő van kevesebben jönnek, de ha süt a nap, akkor folyamatosan keresik a nyári munkákat a Meló-Diák Észak-Dunántúli Iskolaszövetkezet egyetemhez közeli irodájában.

A Balaton-parti szállodáknak főleg recepciósokra, szobalányokra, míg az éttermeknek felszolgálókra, pultosokra és konyhai kisegítőkre van szükségük. Ezekre a pozíciókra folyamatosan várja a munkaerőt az iskolaszövetkezet, amely az elvárásoknak megfelelően keresi a diákokat. – Ha például egy recepciós állásra keresnek nagykorú, két nyelven beszélő munkavállalót, akkor csak ilyen jelentkezőket keresünk, és ilyenkor nagyobb az esélye annak, aki turizmus-vendéglátás szakon tanul az egyetemen.

Konyhai kisegítő pozícióban egy középiskolás is jól megállja a helyét, de akár recepciós is lehet belőle, ha olyanok a kvalitásai – tájékoztat Czuppon Gergő, a Meló-Diák Észak-Dunántúli Iskolaszövetkezet területi igazgatója. Kiderül az is, hogy a fiatalok gyakran akár bruttó 1200 forintos órabérért is dolgozhatnak, amelynek 85 százalékát megkapják, így 20 munkanapon napi nyolc órát dolgozva több mint nettó 160 ezer forinthoz juthatnak, ami már nem rossz fizetés. A Meló-Diák várja a munkaerőhiánnyal küzdők jelentkezését, mert vannak még kapacitásaik, ezért segíthetnek a munkáltatóknak a nyári szezon idején.

Beváltotta a hozzá fűzött reményeket a nyugdíjasok foglalkoztatása. Jelenleg, szerte a megyében több mint 200 fő tevékenykedik szövetkezeti tagként a Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezetben, országos szinten pedig több ezer nyugdíjas vállal munkát.

A megyében legtöbben Veszprém és vonzáskörzetében dolgoznak nyugdíjasként. Jelenleg 13 nyitott álláslehetőséget kínál az Északi Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet az idősebb korosztály számára. Ennek a fele a szezonhoz, a Balaton-parthoz kapcsolódik, és főleg a hotelek, illetve a vendéglátóhelyek keresnek kisegítőket. A megyeszékhelyen a könnyű fizikai munkáktól akár a magasabb végzettséget igénylő mérnöki munkákig keresnek dolgozókat.

– Általánosságban elmondható, hogy nyolc órában maximalizáljuk a szövetkezeti tevékenységet, mert ez áll közel a nyugdíjasokhoz, illetve szívesen vállalnak még négy-hat órás elfoglaltságot is. Leggyakrabban a heti három-négy napot választják nyolc órában – mondta el Dolgos Attila veszprémi elnök. Az Északi Szomszédok Szövetkezetnek számos projektje van, nagy az érdeklődés a nyugdíjas munkaerő iránt.

Főleg a kis- és középvállalkozások találják meg a számításukat ebben a foglalkoztatási formában, mert könnyebben változtatnak a foglalkoztatottak időbeosztásán és alkalmazkodnak ahhoz, hogy egy nyugdíjas hetente mennyit munkát tud vállalni. Ez a multik részéről már egy kicsit nehézkesebb, de onnan is van érdeklődés a tapasztalt munkaerő iránt.