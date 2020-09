Több feladat hárult idén nyáron a vízi mentőkre Balatonalmádiban is

Baroch Zoltán és Csapó Sándor irányítása, illetve koordinálása mellett sikeresen hajtották végre feladataikat a balatonalmádi vízi mentők. A vízi mentők a strandokat látogató vendégek szórakozásának és biztonságának garantálása érdekében állandó felügyelet mellett látták el szolgálatukat.

A vízi mentő feladata, hogy az emberi mulasztásokra odafigyelve, a veszély felismerését követően segítsen a rászorulóknak, legyen az megelőzés vagy konkrét mentés. A megelőzés és a mentés folyamán figyelemmel kell lenni arra, hogy a balesetek egyik fő oka az ismeretek hiánya, nem pedig a szándékosság. Mindennemű probléma megoldásának a legelemibb módja, ha nem engedjük, hogy az előforduljon. A vízi balesetek okai a legtöbb esetben visszavezethetők az emberi gondatlanságra, hanyagságra, a kommunikációs hibákra és az ismeretek hiányára.

A legjobb és a legegyszerűbb mentés, ha betartjuk a megelőzés során elvégezendő rendszabályokat. Számtalan baleset elkerülhető lenne akkor, ha tisztában lennénk a lehetséges veszélyekkel, illetve azok kialakulásával. Az életmentő legfontosabb feladata, hogy megelőzze a veszélyhelyzetet. Ennek szellemében készültek fel az idei szezonra a vízi mentők, aminek köszönhetően nem történt rendkívüli esemény, haláleset. A kisebb sérüléseket azonnal ellátták.

Az idei nyár több szempontból is különleges volt az eddigi évekhez képest, és a vízi mentőkre is több feladat hárult. A járványügyi helyzet miatt a strandokon új intézkedéseket vezettek be, és a fertőtlenítésre is kiemelt hangsúlyt fektettek, ami a strandlejárók rendszeres tisztítását, fertőtlenítését jelentette. A Balatonnál előforduló viharok azonnali jelzése és az információk mielőbbi elérése érdekében ebben az esztendőben először használtak rádiókat a strandokat felügyelő vízi mentők, ami jelentősen hozzájárult sikeres tevékenységükhöz.