Több ismert vendége is volt az alsóörsi kocsmának

Az alsóörsi kocsma legendás alakjai, egyedülálló atmoszférája sok híres emberre nagy hatással volt.

Ezt ne hagyja ki! Ennyi volt? A főpolgármester kidobta az alapjövedelem ígéretét

Baranyai József 1978-tól bérli a kocsmát. A Naplónak nyilatkozva úgy fogalmazott, büszke arra, hogy míg a környékbeli településeken bezártak az italboltok, ők továbbra is kiszolgálják a vendégeket, ráadásul a koronavírus-járvány sem törte meg a hitüket abban, hogy újra kinyissanak. Mint mondta, az elmúlt 43 évben sok örömet és bosszúságot is hozott a vállalkozás, de pozitív beállítottságú ember lévén igyekszik mindig csak a szépre emlékezni. Abból pedig szerencsére jutott bőven az elmúlt esztendőkben.

A kocsma a 19. század végén épült, mindig is kereskedelmi és vendéglátóegységként funkcionált. Míg Felsőörsön, Lovason, Paloznakon és Csopakon megszűntek az italkimérők, addig Alsóörsön továbbra is működik. József szerint szükség lenne a falvakban ilyen helyekre, ahol az emberek egy pohár sör vagy bor mellett meg tudják beszélni ügyes-bajos dolgaikat. Több napilapot járatnak, köztük a Naplót is, mert egy-egy cikk elolvasása után tudnak politizálni, az aktuális történésekről, sporteseményekről beszélgetni.

Baranyai József hangsúlyozta, az emberek többsége nem az alkoholfogyasztás miatt jár be hozzájuk, hanem azért, hogy társasági életet éljen. Meggyőződése szerint ez a mai világban nagyon fontos, és sajnos sokszor hiányzik.

Ottjártunkkor egy szegedi társaság ült ki a kerthelyiségbe. Mint mondták, nagyon szeretnek idejárni, mert kedves a személyzet, és persze finom az olaszrizling. Ők is nagyon sajnálják, hogy megszűntek a kocsmák a környékbeli falvakban.

Baranyai József elmondta, hogy az italboltok bezárásában közrejátszott az is, hogy már nem árusíthatnak cigarettát. Ugyanis aki most a dohányboltban veszi meg a füstölnivalót, az többnyire megiszik mellé egy kávét, egy sört, egy kisfröccsöt, vagy éppen egy üdítőt. Ezek a bevételek pedig így kiesnek.

Az alsóörsi kocsmában több ismert vendég is megfordult az elmúlt évek során. Elég csak Bayer Zsolt újságírót, Gáspár Sándor színészt megemlíteni, akiknek a településen van nyaralójuk. Emellett emlékhelyiséget állítottak fel Szoboszlay Sándor színművésznek, akinek a nyaralója szintén itt volt, és kocsmai felolvasásainak, irodalmi és baráti találkozóinak is helyszíne volt az italbolt. József megjegyezte, nehezen viselték el, hogy a pandémia ideje alatt be kellett zárniuk, és meg sem fordult a fejükben, hogy amint lehet, ne nyissanak ki. Azért, hogy fenn tudják tartani a vállalkozást, az év 362 napján dolgoznak – kivéve karácsonykor –, napi 16 órában.