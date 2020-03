Több megelőző intézkedést hoztak Tapolcán

A Nemzeti Nép­egészségügyi Központ és az Operatív Törzs iránymutatásai alapján különféle intézkedéseket hozott a Tapolca vezetése a koronavírus-fertőzés (Covid-19) megelőzése érdekében.

Dobó Zoltán polgármestertől megtudtuk, hogy a helyi buszjáratokon naponta több alkalommal végeznek fertőtlenítő áttörléseket a gépjárművezetők. Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati és a városi cégek által működtetett intézményekben szintén naponta többször végeznek fertőtlenítő felmosást, áttörlést, valamint lehetőséget biztosítanak a kézfertőtlenítésre is. A hajléktalanszállón, a bölcsődében, az idősek napközi otthonában és az óvodákban naponta több alkalommal fertőtlenítős kézmosást rendeltek el.

A március 27-i városnapi ünnepséget későbbi időpontra halasztják. Továbbá kérdést fogalmaztunk meg a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatóságának a Tavasbarlang Látogatóközpontban a koronavírussal kapcsolatban várható intézkedésekről, hiszen Tapolca idegenforgalmi látványossága már ebben az időszakban is nagy látogatóforgalmat generál. Magyarország Kormánya és az Operatív Törzs, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ útmutatásait tartjuk a jövőben is irányadónak, ezért további helyi intézkedések is várhatók – mondta a polgármester.

A város vezetése kéri, hogy a közösségi tereket mindenki saját felelősségére használja, és tartsa be a higiéniai ajánlásokat!