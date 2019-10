Több száz ember életét könnyíti meg a felújított út Lovason

A Belügyminisztérium több mint nyolcmillió forintos vis maior támogatásával járhatóvá tették Lovason a fél kilométeres Kishegyi utat, amit ünnepélyes körülmények között adtak át kedden. Ezzel több száz ember életét könnyítették meg, akik nehezen tudták megközelíteni otthonaikat.

– Jó úton jár Lovas, folytatni kell az együttműködést – érvelt Kontrát Károly országgyűlési képviselő az átadás és a település folyamatos fejlődése mellett. Hozzátette, szívesen, örömmel segítette a település törekvéseit.

Ferenczy Gáborné, a 484 lakosú Lovas polgármestere emlékeztetett, az utat, ahol száznál is több ember él, tavaly nyár végén egy vihar megrongálta, teljesen legyalulta, mély kátyúk keletkeztek a felületén, gyalog is alig lehetett járni rajta. Ezt tették rendbe a vissza nem térítendő támogatással, amit Kontrát Károly segítségével kaptak meg. Az út helyreállításánál a vízelvezetést is megoldották, a felületét pedig cementes eljárással stabilizálták.

A polgármester felidézte, az országgyűlési képviselő segítségével az elmúlt öt évben hatalmas fejlődésen ment át a falu, járdákat, buszmegállót építettek, utakat aszfaltoztak, felújították a faluházat, új közösségi helyszínt hoztak létre. Már kezükben vannak az elnyert pályázatok, 26 millió forintot fordíthatnak például szennyvízelvezetésre, orvosi rendelőre, falugondnokságra, szociális tűzifára, műanyag és gumiborítású kültéri konditeremre.

– Már ráfért az útra a felújítás, a többi lakóval együtt nagyon örülünk neki – jegyezte meg Kovácsné Baranyai Mária, az egyik lakó. Az asszony úgy mondta, a mély kátyúk miatt gyalog és autóval is alig tudtak közlekedni. A háza elé csapadékos időben még a hordalékot is levitte a víz.