Több tízezren zarándokoltak az édesapákért a Mária-úton

Több mint tizenháromezer résztvevővel, több helyütt családbarát szakasszal, püspöki szentmisével rendezték meg az 1Úton Nemzetközi Zarándoknapot, ezúttal az édesapákért.

Hatodik alkalommal szervezte meg a Mária Út Egyesület az 1Úton Nemzetközi Zarándoknapot, melyet idén az édesapákért ajánlottak fel. Fiatalok és idősek, gyermekek, apák és anyák, nagy-, sőt dédszülők élték meg a zarándoklat testet és lelket formáló erejét. Mintegy 140 szakaszon – Ausztriában, Magyarországon, Erdélyben, Felvidéken és Délvidéken –, szervezett formában lehetett útnak indulni, voltak babakocsis, kerékpáros, lovas és evezős szakaszok.

Megyénkben nyolc zarándoklatot szerveztek. Bakonybélben, a Szent Gellért-kápolnában celebrált szentmisén vettek részt a Veszprémből, Zircről és Nagytevelről indulók. A veszprémi, mintegy harminc kilométeres szakaszt vezető Szabó Tamás, a Mária Rádió és a Mária Út Egyesület elnöke felidézte, eredetileg Bakonybélbe indították, de az ottani felújítások miatt az utóbbi két évben Zircre vezették a zarándoklatot.

A három szakasz zarándokai tucatnyian, féltucatnyian voltak, a templom tömve volt a záró misén.

Kiemelte, a résztvevők életkora egyre megy lejjebb. Az általa vezetett szakaszon tizenhárom éves fiú volt a legifjabb. A nemek aránya kapcsán elmondta, meglepően sok a férfi.

– Egy 52 éves férfi a Jóisten segítségéért jött el, hogy felnevelhesse első gyermekét, akit a felesége 48 éves szült, természetes úton. Egy férfit az alkoholfüggőségből a családja javára való szabadulásvágy hajtott, hogy jobb apa lehessen. Volt olyan hölgy, akinek rövid időn belül hunyt el az édesapja és a bátyja, s e tragédia miatt zarándokolt. Mindenkinek megvolt a saját indoka a részvételre – osztotta meg Szabó Tamás.

– Várszegi Asztrik nyugalmazott főapát szentbeszédében kiemelte, tulajdonképpen a gyermek viszi át az embert az örök életbe. A legnagyobb örömöt, és persze felelősséget is a gyermek jelenti, ezért ne féljük vállalni a gyermekáldást. Belegondoltam, hogy édesapám tizenhat éve ment el, de azóta is bennem él, sőt már unokáiban, dédunokáiban is – tette hozzá.

Pápára Nagytevelről és Mihályházáról érkeztek zarándokok. A Szent Anna-templombeli gitáros szentmisét Bali Tibor külsővati plébános celebrálta, Salgó Ferenc kanonok-plébános és Szijártó László esperes-plébános koncelebrálásával.

– Rengeteg gyermeknek nincs igazi édesapja. Ezért szétbomlik a család. Nem véletlenül alakította a Jóisten úgy, hogy a férfi a család feje, az asszony pedig a család szíve. Maradjunk meg ezen a hagyományos úton – fogalmazott szentbeszédében Bali Tibor plébános.