Több Veszprém megyei településen lezárják a parkolókat, strandokat – Mutatjuk a részleteket

A húsvéti turistaáradatot szeretné több település elkerülni, ezért több óvintézkedést is hoztak. Lezárásra kerülnek parkok, ligetek, parkolók, strandok, több utcába tilos a behajtás. Cikkünket folyamatosan frissítjük.

Balatonfüred

Lezárják Balatonfüreden április 9-én déltől, április 14. kedd reggel nyolc óráig a 71-es főút alatti összes nagy parkolóját. Nem lehet megállni a Huray utcai-, a Borsos Miklós utcai-, az Esterházy- illetve a Kisfaludy strandi parkolókban, illetve a Zákonyi úti mélygarázsban. Behajtani tilos táblát helyeznek el a Jókai utcában, a Kerek templomtól a Süllő utcáig, illetve a Táncsics és a Szabadság utcáknál, mindezekbe csak a célforgalom hajthat be. Lezárják az Esterházy és a Kisfaludy strandot. Bóka István polgármester az elmúlt heti, élénk balatoni forgalomról szóló írásunkban elmondta, a húsvéti hosszú hétvégén fokozott rendőri, és közterület-felügyeleti jelenlétet kért.

Tihany

Már április 7-től lezárták Tihanyban a település központjában a parkolókat ideiglenesen.

–Az itt élők egészségének védelmében kérjük a túrázókat, vegyék komolyan a járvány elleni védekezést, és sétáljanak lakóhelyükön, illetve a környékén. Ne sodorják magukat és másokat veszélybe. Tartsák be a kijárási korlátozásokat, és a veszélyhelyzet végéig maradjanak otthon, hogy utána minél hamarabb jöhessenek hozzánk, fogalmazott Tósoki Imre polgármester.

Balatonalmádiban

Péntektől lezárták a Szent Erzsébet liget teljes területét, az Óvári kilátót és környezetét, a szökőkút előtti teret és a parkolót, a Pannónia Kulturális Központ parkolóját. a strandokat és parkolóikat, a játszótereket és kültéri fitnesz parkokat. A lezárt helyen tartózkodókat 10-től 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújthatják. Az üzletekben és a közforgalmú zárt helyeken a maszk viselése kötelező.

Balatonfűzfő

A településen már március közepén lezárták a strandokat, parkolókat, játszótereket, fitness parkokat. Mindenkit kérnek, hogy az üzletekbe, postára, zárt terű szolgáltatási helyekre csak szájmaszkban menjen, kerüljék a közösségi tereket.

Magyarpolány

A település kedvelt a turisták körében. A Kálváriadomb környéke szakrális helyszín, a húsvéti időszakban különösen látogatott. A rendkívüli járványhelyzet miatt azonban néhány napja a település honlapjára feltettek egy tájékoztató felhívást, melyben most arra kérik az embereket, hogy ne látogassanak a faluba. A vendégszeretetéről híres Magyarpolány , most kivételesen távol kívánja tartani magát, az odalátogató turistáktól, a mindannyiuk biztonsága érdekében. A polgármester Grőber József hozzátette, a falu bejáratánál egy molinón is elhelyezik azt a felhívást, melyben tisztelettel kérik a látogatókat, hogy mellőzzék most a kirándulást a településen. Kiemelte, amint a járványhelyzet véget ér természetesen tárt karokkal várják a hozzájuk érkezőket.

Csopak

A rendkívül vészhelyzet miatt április 10. és 13. között a strand zárva tart. A területre belépni és ott tartózkodni is tilos. – tudtuk meg a település közösségi oldaláról.

Veszprém

Porga Gyula polgármester arra kérte a városi rendőrkapitányt, hogy a következő napokban fokozott rendőri ellenőrzést tartsanak a köztereken, kirándulóhelyeken, parkokban.

Veszprémben egyelőre nem szeretnénk elrendelni magasabb szintű korlátozást – írja a bejelentéshez kapcsolódva Facebook-bejegyzésében Porga Gyula, a megyeszékhely polgármestere. Mint írja, az elmúlt két hétben azt tapasztalták, hogy fegyelmezetten viselkedtek a veszprémiek, de néhány napja a tavaszias idő miatt fegyelmezetlenebbé váltak. Ezért kérte a városi rendőrkapitányt, hogy a következő napokban fokozott rendőri ellenőrzést tartsanak a köztereken, kirándulóhelyeken, parkokban.