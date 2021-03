Tök jó program indul Tótvázsonyban

Óriástök magok ültetésére ösztönzi a helyieket a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület, amelynek több célja is van az akcióval.

Ezt ne hagyja ki! Országos Mentőszolgálat: Hadházy Ákos fejezze be a rémhírkeltést!

Egyrészt az általános iskola „Te Jövődért Alapítványát” támogatják a magok eladásából befolyt összeggel. Másrészt kertészkedésre buzdítják a tótvázsonyiakat, és nem utolsó sorban versenyt is hirdetnek. Díjazzák majd a legszebb és legnagyobb terményeket, amelyeket dekorációként is felhasználnak az egyesület őszi rendezvényein.

A vidám, tökös akció ötletét a közösségi portálról vették a szervezők. A járvány miatti „tök csöndes”, programok nélküli időszakban szerettek volna egy kis jókedvet csempészni az emberek életébe.

– A kollégákkal azon gondolkodtunk – az előző és az idei év nehézségei kapcsán -, hogy milyen közösségépítő, a jelenlegi szabályok között is megtartható programokat valósíthatunk meg idén, amelyek a közösségi érzést fenntartják és lelkesítik az embereket. Olyan programokat szeretnénk szervezni az első félévben, amelyek találkozások nélkül is működnek és lelkesítik a helyieket – mondta el Szendrei Szilárd a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület elnöke, aki példaként említi a helyi könyvtár népszerűsítését, illetve azt a kérdőívet is, amelyben a településen élők véleményére kíváncsiak. Ebbe a sorba illeszkedik az interneten talált tökmag program ötlete is, amely kertészkedésre ösztönöz, és amelynek eredményeként a települést is szépítik a megtermelt tökökkel.

A tavaszi akció az óriástök magok megvásárlásával indul. Azért, hogy segítsék a Padányi Katolikus Iskola-Tótvázsonyi Tagiskoláját, az ültetéshez szükséges, magokat tartalmazó kis tasakokat a beszerzési, 200 forint körüli ár helyett, kétezer forintért árulják, és a különbözettel az iskola „Te Jövődért Alapítványát” támogatják, mivel idén sok olyan program elmaradt, amelyeken sütemények, tombolák vásárlásával segíthették volna az intézményt a helyiek.

Az egyesület abban bízik, hogy a jó cél érdekében sokan jelentkeznek majd a tökös akcióra. A regisztrált résztvevők részére tök szépségverseny is rendeznek ősszel, ahol a méret alapján is díjazzák majd terményeket, illetve felhasználják azokat dekorációként, vagy tökfaragó versenyen.