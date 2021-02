Tornaterem épülhet Bakonynánán

Új tornateremmel bővül a Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. A tervek szerint idén elkezdődhet a kivitelezése és jövő ősztől már használni is lehet.

Magyarország kormánya támogatásával új tornaterem épülhet a Bakonynánai iskola diákjainak, amit majd a falu lakosai is használhatnak – ezt sajtótájékoztató keretében jelentették be.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta, hogy a pici falukra is szükség van, szeretnék azokat is megőrizni. Ezért valósulhat meg a Magyar Falu Program 245 milliós támogatása révén a nánai beruházás is. Az államtitkár szerint a sportolás a közösségi élet szempontjából is fontos. Azt javasolta, hogy helyi vállalkozókkal végeztessék el a munkák nagy részét, mert a munkahelymegőrzés is lényeges.

Ritter Imre német nemzetiségi országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy amikor megkeresték a falu részéről a kéréssel, segített forrást találni. Úgy véli, az előkészítő munka során jól együttműködött a helyi települési és nemzetiségi önkormányzat.

– Fontos mérföldkő ez Bakonynána életében – szögezte le Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője, és hozzátette: a német nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek sokat tesznek a közösségépítésért, amit támogatni kell. Arról is szólt, hogy a bejelentett támogatás a szükséges költségeket teljes egészében fedezi. Úgy véli, az is fontos, hogy igyekeznek más helyi intézmények fejlesztését is segíteni, például az óvodáét, ez is hozzájárul ahhoz, hogy egy faluban is ugyanolyan minőségű lehessen az élet, mint egy kisvárosban. S mint kiderült, ha elkészül a bakonynánai tornaterem, akkor a megyében már csak egy településen nem lesz ilyen, Kislődön, de ennek a hiánynak a megoldását is igyekszik segíteni a honatya.

Szöllősi Attiláné, a bakonynánai iskola intézményvezetője elmondta, hogy nagy vágyuk valósulhat meg, korszerű nagy tornatermet szeretnének. Megemlítette, hogy 2017-ben 3,4 millió forintos támogatást kaptak a régi nyílászárók cseréjére, aztán 4,9 milliót többek közt a világítás korszerűsítésére. Majd 2019-ben harmincmillió forintból iskolabuszt vehettek, 2020-ban kilencmillió forintos pályázati segítséggel beépíthették teraszukat, így bővült a tanári.