Tovább fejlesztik Balatonalmádi strandjait, nemsokára átadják a sportközpontot

A Magyar Turisztikai Ügynökség 2017-ben indította el a strandfejlesztési programot, amelynek célja, hogy 2030-ig Magyarország valamennyi szabadvízi strandja megújuljon és európai színvonalúvá váljon.

A program első ütemében közel 2 milliárd forintos támogatással a Balatonnál több mint 30 településen 55 fizetős strand újult meg.

– Tavaly mindhárom strandunkra hasonló nagyságrendű összeget kaptunk, a projektek kivitelezése még zajlik. Abból főként mellékhelyiségek, baba-mama szobák, családi mosdók kialakítása történt meg, illetve a Wesselényi strandon új öltöző és mosdóhelyiség épülhet. Ennek nagyon örülünk, mert a strand jobb oldali részén a korábbi faépület helyére épülhet egy modern téglaépület, ami kívülről és belülről is megközelíthető lesz. A külső mosdók a horgászokat és a sétálókat, a belsők a strandolókat szolgálják majd.

Most a Budatava és Wesselényi strand fejlesztésére nyertünk újabb 30-30 millió forintot, erről a közelmúltban Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője tájékoztatott. Most a zöldfelületek karbantartása, öntözőrendszerek telepítése és olyan esztétikai beavatkozások történhetnek meg, melyek a strand használatóságát is javítják – mondta el Kepli Lajos polgármester.

A zöldfelületek vonatkozásában a Budatava strandon történik majd nagyobb beavatkozás, itt öntözőrendszer is épül, és a parttól az épületek felé a teljes zöldfelület megújul. A Wesselényi strandon az öntözőrendszert kiszolgáló csúnya, régi felszíni szivattyúházat elbontják, és a rendszert a föld alá viszik majd. Helyén zöldterület létesül, amivel a strandfelület nő. Ezenkívül mindkét strandon egy-egy okospad kap majd helyet. Ezek internetelérést biztosítanak, és segítségükkel az arra alkalmas eszközök vezeték nélküli töltése valósulhat meg, vagy USB-kábel segítségével ehhez különféle elektronikai eszközök csatlakoztathatók. A városban több nagy beruházás is elkészül néhány héten belül.

– Hamarosan átadhatjuk majd az új sportközpontot. Az építkezéssel párhuzamosan elkezdtünk egy új koncepciót kidolgozni, ami egységesebb fejlődési irányokat jelöl ki a város számára. A régi focipálya a város talán legértékesebb befektetési területe. Ezt eladni nem akarjuk, de olyan beruházást szeretnénk rajta látni, ami a város számára bevételt termel, és a turizmust is élénkíti. Az elképzelések között szerepel a „négyméteres” partszakasz előtti vízfelületen vitorláskikötő építése, a focipálya területén pedig szállás- és vendéglátóhelyek kialakítása, a sétány strand előtt futó részének meghosszabbításával. A vízpart mindenki számára hozzáférhető marad – tette hozzá Kepli Lajos.

Az érintett szakaszon a partvédművek fejlesztése mindenképpen szükséges lesz, és valószínűleg tölteni is kell majd a területet. A tervek szerint a mostaninál több lesz majd a horgászhely is, hiszen egy móló a sétány meghosszabbításaként működhet, ahol akár újabb horgászállások is kialakíthatók.

A kolostorépület átadása is néhány héten belül várható, a berendezési tárgyak később érkeznek. Az épület egyelőre a Veszprémi Petőfi Színház intézményeként működik majd. Várhatóan tavasszal kezdődhet meg a bölcsőde építése, a tervek szerint jövő ősszel az intézmény megnyithat.

A kerékpáros ügyességi pálya elkészült, itt már csak az ivókút elhelyezése és a közvilágítás kialakítása várat magára.