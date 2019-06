Tovább fejlődik a csopaki strand

A község strandja mindig fontos szerepet töltött be a település életében. Idén több fejlesztés megvalósult, ráadásul a közösségi programok szintén sokakat megmozgattak.

– Az egyik legnagyobb beruházás a strandunkon egy vizesblokk teljes átalakítása volt, amely több mint 10 millió forintba került. Itt szinte a nulláról kezdtünk mindent, és egy új, kényelmesebb, nagyobb befogadóképességű vizesblokkot adtunk át. Nemrégiben felállítottuk a 200 négyzetméteres napozóstéget, melyet vízi színpadként is tudunk használni, tavaly több nyári rendezvényt ott tartottunk nagy sikerrel. Strandunkon már három napozóstég van, mindezek a vendégek komfortérzetét növelik és szolgálják. További jó hír, hogy két év után újra lesz a gyermekeknek kialakított homokföveny, ahol árnyékolt helyen, a napvitorláknak köszönhetően tudnak játszani, pancsolni. Megtörtént a virágok és a fák ültetése, a füvesítés. Kiszélesítettük a büfék előtti járdaszakaszt, így egységes állópultokat is kihelyezhetnek a vendéglátósok. Ráadásul szabadtéri öltözőkkel is bővült a strandunk – mondja Ambrus Tibor polgármester.

Csopakra mindig is jellemző volt az összetartozás ereje, mindez megmutatkozott a településszépítésnél és az egészség- és sportnapon is. A község első embere azért is tartja fontosnak az évente kétszeri faluszépítést, hogy elsősorban a gyerekek lássák, és átérezzék, hogy komoly munka a település tisztántartása, virágosítása. Csopak kivételes szociális ellátásokat nyújt az itt élők számára. Az ingyenes oltások mellett az évente megrendezett egészségnap is az előre gondolkodásról, megelőzésről, gondoskodásról szól. Idén is sokan eljöttek és vették igénybe az egészségnapon elérhető térítésmentes szolgáltatásokat, szűréseket, tanácsadásokat. Mindemellett az iskola szervezésében sportnapot is tartottak. – Fiatalok és idősebbek együtt mozogtak a sportnap alkalmából. Én adhattam át az érmeket a különböző sportágak győzteseinek, de szívem szerint mindenkinek adtam volna, aki az aktivitást, a közösségi programokat választotta – emelte ki a sport fontosságát az egészség mellett Ambrus Tibor.

Nyáron ismét színvonalas rendezvények lesznek Csopakon. A Pálinka napok, a Csopakabana és a Csopak napok biztosan újra sok embert vonzanak a településre.