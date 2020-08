További óvintézkedéseket hoztak Pápán

Újabb óvintézkedéseket hozott Szalainé Tihanyi Andrea, az Egyesített Szociális Intézmény vezetője a különböző intézményegységeikre vonatkozóan.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, a Család- és Gyermekjóléti Központ péntektől csak előzetes időpont-egyeztetés alapján fogadja az ügyfeleit, és a Gondozási Központban bevezette ugyanezt a szabályt. A szociális étkeztetést péntektől csak szállítással biztosítják, naponta átlagosan 130 személy részére juttatják el az ebédet.

Az Idősek Klubja működtetését határozatlan időre szüneteltetik, a Fogyatékosok Nappali Intézménye júliustól csak 50 százalékos kapacitással indulhatott el, ezt most határozatlan időre meghosszabbították. Látogatási és kijárási tilalmat vezettek be szombattól a Hajléktalanok Átmeneti Szállásán, ez alól csak a folyamatos munkaviszonnyal rendelkezők képeznek kivételt, de ők is csak munkavégzés céljából hagyhatják el a szállót.

Szalainé Tihanyi Andrea elmondta, a négy idősotthonban augusztus 1-től, illetve augusztus 3-tól látogatási, kijárási és felvételi tilalom van érvényben.