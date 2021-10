Trófeamustrát tartott a Bakonyerdő Zrt.

Az erdőgazdaságnál 200 vadász vendéget fogadtak 2021 szeptemberében, akik 190 gímbikát ejtettek el. A Bakonyerdő Zrt. trófeamustráján ezeknek körülbelül a kétharmadát, 120 trófeát láthattak az érdeklődők.

A Devecseri Erdészet Sárosfői Vadászházánál tartotta 2021-es trófeamustráját a Bakonyerdő Zrt. Varga László vezérigazgató elmondta, hogy ez a kiállítás is része az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás vidéki rendezvényeinek. Ajánlotta, hogy nézzék meg a világkiállítást, amelyből sokat lehet tanulni, hiszen 50 évenként rendezik csak meg azt.

A vadgazdálkodás kapcsán kiemelte, hogy ez egy nagyon felelősségteljes feladat, hiszen olyan élőlényekkel kell bánniuk, a létszámot, a minőséget folyamatosan alakítani, amelyek természetes részei az élő környezetnek. Ez nem gazdasági tevékenység, hanem elsősorban egy kiemelt szakmai feladat, amelynek a gazdasági haszna segít abban, hogy ezt a minőségi munkát minél magasabb színvonalon végezhessék el. Szólt arról is, hogy a járványhelyzethez alkalmazkodva, a fizetővendégek elmaradásakor elkezdték azt, az állományszabályozással kapcsolatos munkát, amely egy év alatt nem hoz eredményt, de hosszú távon fokozatosan javíthatják a vadállomány minőségét.

Takács Szabolcs kormánymegbízott hangsúlyozta, hogy a jelenlévők felelőssége is, hogy tudatosítsák az emberekben, hogy a vadászat – amely a korábban az élelemszerzésre és a zsákmány elejtésére irányult – mára már vadászati kultúrával is kiegészül, amit kért, hogy hirdessenek és tartsanak fenn. Megjegyezte, hogy ma a vadászat nem csak a vad elejtése, hanem a vadgazdálkodás és a vadkárelhárítás egysége kell, hogy legyen. Gratulált a Bakonyerdőnek, amely több mint 60 ezer hektáros állami területen gazdálkodva jó példával jár elöl Veszprém megyében, mind az erdő-mind a vadgazdálkodás terén. Emellett hozzájárulnak a vadászközösség fenntartásához, ápolásához is. A kormánymegbízott bejelentette azt is, hogy a megyében jóval több gímbika került idén terítékre, mint a tavalyi évben, és közel 700 gímtrófeát bíráltak már.

Pölöskei Balázs vadgazdálkodási osztályvezető szerint nehéz lemérni azt egy trófeaszemle alapján, hogy a vadgazdálkodó jól dolgozik-e. A mustrán látható trófeák többéves szakmai munka gyümölcsei, amelyek egy folyamat részét képezik, és egy kiragadott pillanatot mutatnak be.

– Azt látjuk, hogy az állomány minősége javul, annak ellenére, hogy a létszámot folyamatosan csökkenti a Bakonyerdő Zrt. Ez annak a munkának köszönhető, amelyet már hosszú évtizedek óta végzünk. A tavalyi év covid helyzete miatt sok vendégünk elmaradt, így a középkorú, idősebb bikák bent maradtak az állományban. Ennek egy részét az idei évben behoztuk, és ennek is köszönhető, hogy egy picit talán nagyobb trófeatömegű bikák jöttek be, több lett a koronás bikánk – fogalmazott az osztályvezető, aki hozzá tette még, hogy egy száraz, aszályos nyár után a bőgés is szinte „sivatagi” körülmények között zajlott. A bakonyi területeiken is kiszáradtak a patakok, elhúzódtak a szarvasok, és jóval kevesebb nőivarú egyed volt a bőgőhelyeken. Viszont a klasszikus bőgőhelyekre újra behúzódtak a bikák és a tarvadak, így szép és intenzív volt az idei szarvasbőgés, amely a szokásosnál négy-öt nappal korábban zajlott. Az erdőgazdaság munkatársai ráhangolódtak erre, és sikerült behozniuk azokat a bikákat, amiket szerettek volna.