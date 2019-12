Tudásuknak köszönhetően újulhatott meg a bándi templom

A legnagyobb reménytelenség idején fogott össze a település közössége, és magánszemélyek, vállalkozók, valamint a kormány segítségével, 70-80 millió forintos ráfordításnak köszönhetően – melyből 10 millió forintnyi a bándiak munkája – meg­újult a Szent Anna-templom.

Ünnepi szentmisével vették birtokba a helyiek a felújított templomot. A mise előtt Udvardy György veszprémi érsek szentelte fel a templomot.

Az érsek atya elmondta: számtalan templom újult meg a főegyházmegyében, aminek azért van nagy jelentősége, mert ezek műemléki épületek, és nagyon fontos a kulturális örökségünk védelme, amelyhez a kormányzat is jelentős támogatást biztosít. A felújítások kapcsán kiemelte még, hogy a műemléki jelleg megóvása mellett nagyon lényeges az is, hogy ezekben a terekben hitben gazdagodhatunk, és ezáltal a közösség is fejlődik, épül.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő köszöntőjében hangsúlyozta, hogy keresztény hitünk és jövőnk is megerősítést nyert a felújított templomban. Bándon ezer év elteltével is azt képviselik, amit egykor Szent István kért a népétől: templomot újítanak, gyakorolják a hitüket és építik a jövőt – fogalmazott.

A köszöntőket követően, a jeles alkalmat kihasználva a településen végzett kiemelkedő munkájukért hárman vehettek át Bándért kitüntetést Steigervald Zsolt polgármestertől. Glück Antal, aki több mint 30 éven át látta el a bándi egyházközség elnöki teendőit.

Fodor András, aki fontos szerepet vállal a falu kulturális életében, és önkormányzati képviselőként is sokat tett a településért. Csejtei Imre Zoltán mérnökként szakmai tanácsaival segítette a képviselő-testületet, és kiemelkedő munkát végzett a templom teljes körű renoválása során.

Az ünnepség fogadással zárult, amelyen Schindler László, a helyi német nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, hogy a sokszínű bándi közösség csodát tett: megpróbálta kiegészíteni a hiányzó forrásokat, tudását, fizikai erejét állította a közösség szolgálatába, hogy megújulhasson a templom.