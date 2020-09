Tudatos pénzügyi gondolkodásra nevel a játékos vetélkedő

Az idei év mindenki számára egy új, nehezen megjósolható változást idézett elő. A magyar szülők 70 százaléka szerint az iskolának nagy a felelőssége gyermekeik pénzügyi ismereteinek oktatását illetően, hiszen, ha nekik lehetőségük lett volna rá, 40 százalékuk többet tanult volna róla az intézmény falain belül.

Az iskolában tanultak kiegészítésében segít a Zsebpénzügyes vetélkedő, amelynek célja, hogy játékos módon, tan­órai kereteken túl is bővítse a diákok pénzügyi-gazdasági ismereteit és terjessze a tudatos pénzügyi gondolkodást.

A magyar szülők 70 százaléka szerint az iskoláknak nagy a felelősségük a gyermekek pénzügyi ismereteinek oktatását illetően, derült ki az Intrum 2019-es európai lakossági fizetési felméréséből (ECPR). Érdekes, hogy míg a tinédzserek fele a szüleitől várja az iránymutatást, addig gondviselőik 36 százaléka gondolja csupán, hogy elegendő tudással bír a mindennapos pénzügyek kezeléséhez.

– Tapasztalataink szerint az Y és Z generáció tagjai szeretnék jobban kézben tartani a pénzügyeiket, és nyitottak arra, hogy új gazdasági ismereteket tanuljanak – fogalmazott Deszpot Károly, a középiskolásoknak szóló Zsebpénzügyes vetélkedő egyik szervezője. – A tavalyi közel háromezer jelentkező és ezer csapat nevezése is ezt bizonyítja. A Zsebpénzügyes vetélkedő idén ugyancsak izgalmas feladatokat ígér, miközben igazodunk a mindenkori járványügyi szabályokhoz – tette hozzá.

A verseny adatok felmondása helyett a diákok gyakorlati és alkalmazott problémamegoldó készségét díjazza, így a hétköznapi helyzetek kezelésére készíti fel őket.

A kor igényeihez igazodva pedig idén először a Zsebpénzügyes már díjmentes applikáció formájában is elérhető lesz.

A vetélkedősorozatra három diákból és egy felkészítő tanárból álló csapatok nevezhetnek a verseny oldalán szeptember 27-ig. A megmérettetés első két fordulója két online kvízből áll, a harmadik körben pedig már hosszabb, kifejtendő kérdésekre kell válaszolniuk a versenyzőknek. A december elsejei döntő előtt mentorok készítik fel a diákokat, majd egy szakmai zsűri választja ki a legjobb három csapatot.

– A középiskolás korosztály szereti a csapatmunkát és a kreatív feladatokat. A döntőbe jutott résztvevők pedig nagyon élvezték, hogy profi prezentációt kellett tartaniuk a zsűri előtt, színpadon, fejmikrofonnal, nagy képernyő előtt – mondta Deszpot Károly

A dobogósok jutalma a dicsőségen kívül csupa olyan elektronikai eszköz, amelyeket a tanulásban és a mindennapokban is használhatnak, hiszen egy okostelefon, egy tablet és egy laptop is gazdára találnak a verseny végén. A tanárok és az iskolák díjazása is fontos, hiszen őket is szeretnék segíteni a jövő generációjának képzésében. Ezért is lesznek olyan nyeremények, mint digitális tábla, 3D nyomtató, projektor vagy 15 számítógépkonfiguráció.

Az idén két influenszer is segíti a fiatal célközönség elérését. Herczeg Hajnalka saját platformjain többek között a pénzügyi tudatosságot hirdeti, míg az eredetileg közgazdász végzettségű Pusztai Tamás „Nessaj” videósként szórakoztató, könnyed humorú, oktató tartalmakat oszt meg közönségével.