Túlléptek a problémán, nem kapcsolták be a légkondit a megyei éttermek

Megszüntette a veszélyhelyzetre hozott intézkedéseket a kormány, azaz nincs már szükség a korlátozások fenntartására. Így a klímaberendezések használatát korlátozó rendelet is hatályát veszti, ami leginkább a vendéglátó­ipari egységeket üzemeltető vállalkozásokat, no meg a vendégeket érinti pozitívan a legmelegebb nyári napokban.

– Nem kapcsoljuk be a klímát – mondta a Napló megkeresésére Antman Gábor balatonfüredi étterem-tulajdonos mind­ezek kapcsán. – Nem, mert szerencsénkre van két kültéri teraszunk, ami elég nagy. Jó időben pedig amúgy sem ül be senki a vendéglátóhely belső terébe, csak ha nem lehet kiülni. Ám akkor sem kell igazán a klíma.

Gáborék egyik terasza a Tagore sétányra néz, míg a másik a tóra. Elmondása szerint nem nagyon volt rá példa, hogy a vendégek szerették volna, ha működik a klíma.

– Nem szeretem a klímát, be sem kapcsolom – tette hozzá érdeklődésünkre. Az általunk megkérdezett, klímaszereléssel foglalkozó vállalkozó arról beszélt lapunknak, hogy a vendéglátóhelyek és bevásárlóközpontok nehéz helyzetben voltak a kormányrendelet visszavonása előtt, mert kevés volt azoknak a berendezéseknek a köre, amely megfelelt a kritériumoknak. Mint mondta: nem lehetett úgynevezett egyszerű oldalfali split klímát és fan-coilokat használni, de a ventilátorok is tiltva voltak. Csak olyan hűtő- és fűtőberendezések voltak üzemeltethetők az ügyféltérben, melyek a külső levegő beszívásával működnek, netán sterilizációra képesek.

Ha esetleg ismét életbe lépne a most megszüntetett vészhelyzet, akkor azokat a gépeket sem lehetne bekapcsolni, amelyek nem légkeringtetéssel hűtik a levegőt, hanem lehűtött vízzel, mondjuk falhűtéssel. A szakértő viszont arra is felhívta a figyelmet, hogy azok a klímák, amelyek UV-sterilizációs technológiával szereltek – és a külső levegőt hűtik le, azt juttatják be a helyiségekbe –, azok használhatók.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ azt tudatta: az olyan légtechnikai készülékek, amelyek friss levegő pótlására nem alkalmasak, csupán a belső levegőt forgatják, a levegőben tartják a vírusokat, így növelhetik a fertőzés kockázatát. Ugyanakkor a HEPA (nagy hatékonyságú részecskeszűrők) szűrőrendszerek a kis méretű aeroszolrészecskék és a levegőben lévő biológiai szennyező anyagok, például a vírusok és baktériumok jelentős részét kiszűrik.

Ezeket a szűrőket általában a kórházi műtőkben, sürgősségi osztályokon használják, de utólagos beszerelésük meglévő rendszerek esetén nem ajánlott, mivel nagy nyomásesést okoznak, a hagyományos filterek cseréje műszakilag nem oldható meg egy cserével.