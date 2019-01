Túrával tisztelegtek Gáti László emléke előtt

Halálának tizedik évfordulója alkalmából nagy elődjük, Gáti László (1926-2009) tájfutó, sportszervező emléke előtt túrával tisztelgett a Bakancsos Természetjárók Köre szombaton.

A túracsoport a pápai buszpályaudvarról indult, majd a Járiföld, Bitva-árok útvonalon haladva emlékutat jelöltek ki a Gáti-vízeséshez, mely egyfajta szentély számukra. A Pápai Textiles természetjáró és tájfutó szakosztályát 1957-ben létrehozó sportemberről elnevezett vízesést 2010 óta rendszeresen felkeresik, hogy megemlékezéssel róják le tiszteletüket.

– Ezen a természet alkotta tüneményes, szép havas helyen, a befagyott vízesésnél idén harmincheten gyűltünk össze. Felolvastuk Gáti László életrajzát, jelen volt két fia is, családjával – mondta el Terebesi Józsefné elnök.

Gáti László munkásságáról megtudtuk, ő vezette be a pápai iskolákban a tájfutást. Emellett versenyszervező, térképrajzoló, edző és országosan elismert versenybíró volt. Rendezett országos egyéni, illetve csapatbajnokságokat a Bakony vadregényes tájain. Rajzolta, javította a turistatérképeket, korát megelőzve ő vezette be a több színnyomású térképeket. Huszonöt éven át, 1962-től 1996-ig Döbrönte és Fenyőfő térségében szervezte a Hungária kupát. Versenyszervezői munkájának csúcsa 1981-ben volt, amikor Pápára és a Bakony legszebb helyeire hívta a tájfutókat. A hat napig tartó versenyen hat ország 1200 versenyzője vett részt. Versenyzőként még 2003-ban is megmérettette magát, a Bükkben a 75 éves kategóriában országos bajnok lett.