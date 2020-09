Új falugondnoki busszal gazdagodott Zalameggyes

Falugondnoki kisbusz vásárlására 13 millió forintot nyert a Magyar falu programban az 52 lakosú település.

A járművet augusztus 24-én adta át Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő, majd Papp Sándor István plébános áldotta meg a járművet, és kérte Isten áldását mind­azokra, akik utaznak abban.

A község a 12 éves, régebbi járművét cserélte kor­szerűbbre, kényelmesebbre.

A kilencszemélyes autó kihasznált, ugyanis Zalameggyesen nincs bolt, így sokan a bevásárlást is a falugondnoki szolgálat segítségével oldják meg.

A járványveszély idején az időseknek a falugondnok vásárolt be hetente kétszer. A gyógyszereket kiváltja a betegeknek, ha szükséges, az óvodások és az iskolások utazásában is segít. A távolsági autóbuszok ritkán járnak, így sokan veszik igénybe orvoshoz, kórházba utazáshoz vagy ügyeik intézéséhez azt. Szanyi Mária Judit polgármestertől megtudtuk, hogy az utak felújítására tavaly és az idén is kaptak támogatást a Magyar falu program keretében, egy utat pedig saját pénzből tettek rendbe.