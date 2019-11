Új ismereteket szerezhettek az ajkai óvónők

A drámapedagógia, amelynek Ajkán is komoly hagyománya van, az óvodák egyik módszere, amellyel sikeresen és a gyerekek számára örömteli módon végzik a fejlesztést az óvodapedagógusok.

A Veszprém Megyei Drámaműhely rendszeresen képzéseket tart, hogy segítse a szakterületen dolgozók munkáját. Az őszi foglalkozásnak a Hétszínvirág óvoda adott otthont.

Köszöntőjében Ráczné Németh Csilla, az Ajka Városi Óvoda intézményvezetője, aki maga is képzett drámajáték-vezető, kiemelte, hogy a városban régi hagyományokkal rendelkezik a drámapedagógia-oktatás, képzett drámapedagógusuk is van, Németh Zoltánné, aki a tehetségműhelyben is foglalkozott gyerekekkel.

Szerdahelyiné Lőrincz Nóra közművelődési referens hozzátette, hogy a megyében is régi módszer a drámapedagógia, Ajka az egyik olyan hely, ahol ma is nagyon jól működik. Az intézet rendszeres képzéssel járul hozzá ahhoz, hogy a szakemberek elmélyíthessék tudásukat, megismerkedhessenek egymás módszereivel, eredményeivel.

Két foglalkozáson szereztek új ismereteket a szakemberek. Kunné Darók Anikó drámapedagógus vezetésével a hósármányjátékot sajátították el, majd Szabadi Melinda drámapedagógus a drámapedagógia eszközeiről tartott előadást.

A programot, amelyen zirci, ajkai és pápai óvodapedagógusok vettek részt, a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatósága szervezte.