Új járművel gyarapodott az ajkai tűzoltó-egyesület

Pályázati úton új szerrel, egy Volkswagen Amarok típusú gépjárművel gazdagodott a Pápai Önkéntes Tűzoltó-egyesület.

Kovács Ottó tűzoltó alezredes, a Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség megbízott vezetője elmondta, a katasztrófavédelem országos szervezeti egységeinek átalakulása 2012-ben lezajlott, és a fejlesztések részét képezte, hogy járási mentőcsoportokat hoztak létre.

– Pápán 2013-ban alakult a Griff Járási Mentőcsoport, melynek része a 2018-ban létrejött Pápai Önkéntes Tűzoltó-egyesület. A járási mentőcsoport létszáma több mint 50, az önkéntes tűzoltó-egyesületé pedig 10 fő – magyarázta Kovács Ottó. Kiemelte, az önkéntes tűzoltók nagyban tudják segíteni a hivatásos tűzoltók munkáját az új szerrel, többek között tűzoltásnál és műszaki mentésnél is be tudnak avatkozni a pápai járás területén.

– Automatikus számítógépes rendszer riasztja a Pápai Önkéntes Tűzoltó-egyesület tagjait, akik, ha be tudnak avatkozni, a helyszínre vonulnak. Az önkéntesek egy műszaki mentésnél útlezárással, útletakarítással segíthetnek, vagy adott esetben fakidőléseknél egyedül is be tudnak avatkozni. Vízszivattyúzásoknál, természeti káreseményeknél, villámárvizeknél ugyancsak segítséget nyújthatnak, akárcsak a tűzeseteknél – fejtette ki a tűzoltó alezredes. Hozzátette, nagyon jó kapcsolatot ápolnak az önkéntes tűzoltókkal, és idén a közös gyakorlatokra, képzésekre szeretnének nagyobb hangsúlyt fektetni.

Csillag Levente, a Pápai Önkéntes Tűzoltó-egyesület parancsnoka ismertette, 2019 decemberében vették át a Volkswagen Amarok típusú gépjárművet, mely nagyban megkönnyíti a munkájukat.

– A szert szeretnénk tűzoltó szakfelszerelésekkel megtölteni. Ehhez főként alapfelszerelésekre, többek között tömlőkre, sugárcsőre, láncfűrészre, szivattyúra, lapátokra lesz szükségünk – árulta el.

Mint mondta, a járművet egy önkéntes mentőszervezeteknek kiírt pályázat keretében kapták, és az új szer az átvételt követően munkába is állt: december végén közúti balesethez és lakóháztűzhöz is riasztották az önkénteseket.