Új játékokat adtak át a balatonfűzfői óvodaudvaron

Két vegyes korú csoportban 50 kisgyermek óvodai oktatását végzik a Szivárvány óvodában. Egy nyertes pályázatnak köszönhetően, az udvaron ötmillió forint értékben három új játékot adhattak át. Ezentúl egy összetett négyoldalú mászóka, egy körforgó és egy többfunkciós egytornyú vár is szolgálja majd a fűzfői gyerekeket.

– A Magyar Falu programból nyert az önkormányzat ötmillió forintot, ennyiből újíthattuk fel a Szivárvány Óvoda játszóterét. A Magyar Falu program egy másik pályázatán magának az óvodának a felújítására is nyújtottunk be pályázatot, ennek eredményét még várjuk. Nagyon fontosok nekünk ezek a pályázatok, hiszen telt házzal működnek óvodáink, színvonalas az oktatás, a környékből is szívesen hoznak hozzánk gyerekeket. Az elmúlt évben mindhárom fűzfői óvoda állapotfelmérése megtörtént, elég rossz állapotban vannak. Itt cserélni kell a tetőt, a nyílászárókat, és belső átalakításokat kell végezni. A tobruki óvoda felújítására egy belügyminisztériumi pályázaton már nyert az önkormányzat – mondta el Szanyi Szilvia polgármester.

– Nagyon örülünk a fejlesztésnek, ezek a nagy fejlesztő játékok hiányoztak eddig az udvarról. Mind a mozgás, mind a képességfejlesztéshez hozzájárulnak majd, és bízunk benne, hogy majd az épületet magát is sikerül felújítani – tette hozzá Salamon Tamásné intézményvezető.

– Balatonfűzfő sokat fejlődött az elmúlt évben. Amikor megkeresett polgármester asszony, jó szívvel álltam a program mögé, hiszen az óvodák és a játszó eszközök fejlesztése nagyon fontos, a magyar jövő záloga a gyermek. Örülök annak, hogy ilyen jó körülmények között, biztonságosan tudnak játszani a gyerekek. 2010 óta 16 ezer óvodai férőhelyet hozott létre a kormány, és jelenleg is 200 óvoda építése vagy felújítása zajlik – fejezte be Kontrát Károly a térség országgyűlési képviselője.