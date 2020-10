Új kerítés az óvodaudvaron, új gázkazán a rendelőben

Három beruházást adtak át Olaszfalun pénteken. Az óvoda kerítését és az orvosi rendelő gázkazánját cserélhették le, a temetőben urnafal készült a Magyar Falu Program révén.

Boriszné Hanich Edit olaszfalui polgármester elmondta: nagy segítséget jelent a kis falvaknak, nekik is a kormány által létrehozott Magyar Falu Program.

Első nyertes pályázatuk az orvosi rendelők felújítása című kiírásra benyújtott igényük volt.

A 22 éves gázkazánt sikerült lecserélniük, teljes mértékben pályázati pénzből, 1.142.700 forint értékben. A kivitelezést helyi vállalkozó oldotta meg. Emellett az MFP keretében a hatvan éve épült, azóta többször is felújított, szépítgetett Kuntich Etelka Napköziotthonos Óvoda kerítésének felújítására is kaptak ötmillió forintot. Bachstedter Gábor ingyen készítette el a terveit, nyáron el is készült. Így biztonságosabb lett az udvar, ahol az óvodások játszhatnak. Jelenleg 35 gyermek jár az intézménybe.

Az egyházi közösség tulajdonában lévő temetők fejlesztése című pályázaton az Olaszfalui Római Katolikus Plébánia ötmillió forint támogatáshoz jutott. Urnafalat építtetett és a ravatalozó környékére térkő került. Utóbbi munkát is helyi vállalkozó végezte. A terveket szintén önkéntes felajánlásnak köszönhetik. S az MFP keretében a háziorvosi rendelőbe több mint kétmillió forint értékben orvosi eszközöket vásárolhattak Olaszfalun. Nagy segítség ez a praxis működéséhez, a biztonságos betegellátáshoz.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő az ünnepségen elmondta, látszik, ha egy falu hosszútávra tervezi fejlesztéseit, tudja, mit szeretne megvalósítani, amikor megjelennek a pályázati kiírások. Így azokat ki tudja használni.

A honatya szerint Olaszfalu erre mintapélda.

Meggyőződése alapján az önkormányzat, a polgármester munkája tettekben mutatkozik meg, kitűzött céljaik megvalósítása során. Az elmúlt két évben központi forrásból összesen 220 millió forintnyi pályázati támogatást tudott felhasználni összetartó közösségük. Ez példaértékű, gratulációt érdemel – szögezte le. Arról is beszélt, hogy a Magyar Falu Program „valós problémákra ad valós válaszokat”. Sokrétű pályázati lehetőségeket biztosít, hogy minél több önkormányzat élhessen azokkal, forrást találjon ahhoz, aminek fejlesztése az adott település lakosainak fontos. Olyan beruházásokhoz kaphatnak így pénzt, amit önerőből nem tudnának megvalósítani. Az MFP pedig egy-egy projekt teljes költségét biztosíthatja.

Az óvodások adtak műsort az avatóünnepségen. Dékány Árpád Sixtus apát áldotta meg a beruházásokat. S további tervek is vannak még Olaszfalun, önkormányzatának más pályázatai is sikerrel jártak idén. A Belügyminisztérium által biztosított forrás keretében 15 millió forintot kaptak járdafelújításra, melyhez saját költségvetésükből 11 millió forintot tettek hozzá. Így a Babits Mihály utca páros oldalán 410 méteres járdaszakasz újult meg. A páratlan oldalán a járdát saját költségvetésükből finanszírozva, több mint 32 millió forintból újították fel.

A Magyar Falu Programnak köszönhetően Olaszfaluban az elkövetkezőkben helyi egyházi közösségi terek fejlesztésére

több mint húszmillió forintot fordíthatnak.

Az önkormányzati tulajdonban lévő Major utca felújítására ugyancsak hasonló összeget. Ezt ivóvízhálózat rekonstrukciója után, jövőre tudják megvalósítani. Az Olaszfaluért Kulturális Alapítvány civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása keretében egymillió forintot kapott a jövő évi Krumpliszüreti Fesztiválra.

A német nemzetiségi önkormányzat a bakonyi tájház felújítása okán másfél millió forinthoz juthat a Bethlen Gábor Alapkezelő pályázata révén. A Területi Operatív Program keretében csapadékvíz-elvezetésre 113 millió forintot nyert az önkormányzat. Jelenleg a tervezés folyik, 2021-ben sor kerülhet a kivitelezésre.