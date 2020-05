Új kezdeményezéssel segítik a bevásárlást Lókúton

Közös kosár mottóval tavaly ősszel kísérleti jelleggel közösségi vásárlási programot indított a helyi önkormányzat.

Az első terv egy helyi piac szervezése volt, ennek bevezetésére, a termelőktől való vásárlás igényének felmérése volt a cél, tájékoztatta lapunkat Sümeginé Hegyi Ilona Adelheid polgármester. A járványhelyzet azonban, mint annyi mindent, ezt is megváltoztatta, illetve módosította.

– Egyre nagyobb a kereslet a minőségi magyar termékek iránt, ez adta az ötletet, hogy helybe hívjuk a termelőket. A kísérlet hasznos lépésnek bizonyult. A faluban a szépkorúaknak a bevásárlást, a gyógyszerkiváltást a falugondnok intézi. A veszélyhelyzet kihirdetésétől nemcsak a 65 év felettiek, hanem a kismamák, kisgyerekesek számára is biztosítjuk ezt a lehetőséget. A bevásárlásokat online egyeztetjük a falugondnokkal és a helyi boltosokkal, akik mindent megrendelnek, összekészítenek.

Emellett felmerült, hogy a helyi piac lehetőségét újragondolva, a helyzethez alkalmazva, virtuális piacot hozzanak létre a lakosságnak, a termelők helyett a termékeket hozzák helybe. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kistermelőket támogató felhívásához kapcsolódva keresték azokat a környékbeli kistermelőket, akik szívesen vesznek részt egy ilyen piacon. A vásárlásokat az önkormányzat koordinálja, összehozzák a kínálatot és a keresletet, szigorúan ügyelve a szabályokra. Kizárólag regisztrált termelőktől hozzák az árut, nem kereskednek, nem mérik ki és nem csomagolják át. Frissen vágott húst, felvágottat nem kínálnak, csak füstölt árut, a hagyományosan érlelt, darabonként vákuumfóliázott termékeket kiosztják.

– Izgultunk, vajon lesz-e igény erre a szolgálatra. Az ember arra számítana, hogy jórészt csak a fiatal családok élnek majd az effajta rendeléssel, azonban közösségi vásárlásunkban 90 éves asszony is részt vett már. Legutóbb 26 család rendeléseit fogtuk össze így, emelte ki a faluvezető.

A mintegy négyszáz lelkes bakonyi kistelepülésen kedvezően fogadták a közösségi vásárlás ötletét. Schmidla Mária több alkalommal rendelt már árut, nagyon elégedett annak a minőségével. Különösen hasznos a kezdeményezés a járvány idején, mert a kis zsákfaluból most még nehezebb bevásárolni. Váliczkó-Lipp Mária annak örül, hogy a gazdáktól közvetlenül kapja meg a termékeket, házhoz szállítva.

Bízik abban, hogy a kínálat bővül, hogy friss alapanyagokból készült ételeket tudjon a családi asztalra tenni. Vinczéné Szele Zsófia szerint e lehetőség megkönnyíti az árubeszerzést, az áru jó minőségű, a rendelés egyszerű, a házhoz szállítás kényelmes, de ezen túl összehozza az embereket – még ha közvetetten is – helyi és környékbeli termelőkkel, ezáltal kölcsönösen segítve egymást. Idén nem lett volna az ablakukban muskátli, ha nincs a Közös kosár, mondta. A járványhelyzet a vásárlási szokásokat is megváltoztatta az apró községben is, melyet a faluvezetés a maga eszközeivel segít. Közösségi vásárlásuk szervezéséhez felhasználják a közösségi média, az internet kínálta ingyenes lehetőségeket.