Új közösségi teret avattak Mencshelyen

A vírushelyzet miatt idén nem tartanak falunapot a településen, de a Magyar Falu Program pályázatán nyert traktor hivatalos átadóját és a Belügyminisztériumtól 2018-ban kapott 15 millió forintból létrehozott közösségi tér avatóját együtt ünnepelték. Itt mutatták be a Mencshely kincsei című kötetet is.

Sokrétű feladatot lát majd el az a traktor, amelyet a Magyar Falu Program keretében, pályázati forrásból vásárolt a mintegy 200 lelkes kistelepülés. Az új traktor részt vesz a lakossági zöldhulladék elszállításában, a külterületi utak karbantartásában. Van hozzá szárzúzó és rézsűkasza, talajegyengető, sószóró és hótoló kiegészítő elem is. Óriási szerepe lesz a munkagépnek a falu életében, amellyel még a külterületi ingatlanokról is összeszedik a bezsákolt szemetet.

A most átadott közösségi téren kemencét építettek, készült egy fedett beülő, korszerű vizesblokkok, és megújult a szabadtéri színpad, amely egy 36 négyzetméteres, szétszedhető színpad sátrat is kap majd hamarosan.

A szűkkörű ünnepségen részt vett Kontrát Károly is. A térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy mindig örömmel segíti az egyre népszerűbb Balaton-felvidéki kistelepülést. A Magyar Falu Program kapcsán megjegyezte, hogy ez egy jó lehetőség, mert nagyon gyakorlatias. Lehetőséget ad például egy ilyen traktor beszerzésére, utak-járdák felújítására, közösségi terek, szolgálati lakások kialakítására és legújabban elhagyott ingatlanok megvásárlására is lesz módja az önkormányzatoknak.

A rendezvényen, a község érdekében végzett eredményes munkájáért a Mencshelyért kitűntető címet adományozta az önkormányzat Kontrát Károlynak és az m20 Építők Építőipari Kivitelező Kft.-nek. Tóth Anasztázia, Julius Athina, Németh Bella Edit, Pető Piroska, Szabó Réka, Vedres Gábor, Pataki Balázs, Fazekas András, Antonie Bruins Slot és Szarvas Zsolt elismerő oklevelet vehetett át Szabó Zoltán polgármestertől, a vészhelyzet alatt nyújtott kiemelkedő munkája elismeréseként.

Az ünnepségen mutatták be a Mencshely varázsa – Egy apró falu nagy értékei című kötetet is, amelyet Balogh Ernőné Bertalan Katalin írt Pető Piroskával, aki a kiadványt szerkesztette és fotóival illusztrálta is. A könyvben szerepel például Mencshely településszerkezete és a falu környezete. Bemutatja például a Kossuth kilátót, a Vulkáni tanösvényt, a Halom-hegyet, az Országzászlót, a település templomait, vagy a Mencshelyi vert csipke történetét.

– Egyelőre a régi értékeket raktuk bele ebbe a kis könyvbe azért, hogy azok is megismerjék az értékeinket, akik beköltöztek a faluba és hogy az elszármazottak is kézbe vehessék és emlékezhessenek Mencshely múltjára, értékeire – mondta el Balogh Ernőné Bertalan Katalin csipkekészítő népi iparművész, a könyv egyik szerzője.