Új mammográf készüléket kapott az ajkai kórház

Az emlőrák megelőzésének és annak szűrésének fontosságára hívta fel a figyelmet a „Séta az életért” című rendezvény, melyet jelenleg nyugdíjas, volt kórházi dolgozók szerveztek Ajkán egy országos kezdeményezéshez csatlakozva.

Nagy Zoltán a kórház főigazgatója háláját fejezte ki azoknak a volt kollégáknak, akik megszervezték ezt a figyelemfelhívó sétát. Úgy gondolja, hogy az a város, amely rendelkezik egy ekkora egészségügyi intézménnyel, mint a kórház és ennyi jószándékú, tenni akaró emberrel, annak szinte kötelessége is társulni ehhez az országosan is elismert mozgalomhoz. Elmondta, hogy az idejében felismert és megkezdett kezelésű emlődaganat nagyon jó eredménnyel gyógyítható. A főigazgató arra biztatta a lakosságot, hogy rendszeresen vegyenek részt a szűrővizsgálatokon. Hozzátette, hogy kórház már rendelkezik azzal a 21.századi digitális mammográf készülékkel, amely a legpontosabb diagnózis megállapításához szükséges, és reményét fejezte ki, hogy az engedélyek beszerzése is hamarosan lezárul. Bízik abban, hogy a kórház az új mammográffal, hamarosan be tud kapcsolódni az országos szűrőállomások hálózatába is.

Mindenkinek jó egészséget kívánva, az igazgató azzal zárta gondolatait, hogy az ajkai orvosokra, nővérekre és egész kollektívára mindig számíthatnak a betegek a nap 24 órájában.