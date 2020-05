Új mentőautóval gazdagodott a Várpalotai Mentőállomás

A mentők napjához kapcsolódva új mentőautót adott át a Várpalotai Mentőállomás dolgozóinak kedden Campanari-Talabér Márta, a település polgármestere és Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője.

Országszerte 20 új mentőkocsit állítanak munkába a napokban. Nagy öröm, hogy ezek közül az egyik Várpalotára került, mondta el a járványhelyzet miatt a mentőállomás előtt tartott átadási ünnepségen Campanari-Talabér Márta. Várpalota polgármestere kiemelte, az önkormányzat minden lehetséges módon eddig is segítette a mentősök munkáját, s így lesz ez a jövőben is. Hozzátette, a Várpalotai Mentőállomás felszereltsége első osztályú, a Munkácsi Zsolt vezette kollektíva példaértékű munkát végez a mindennapokban, s most a járványhelyzet idején is.

Vörös Péter, az Országos Mentőszolgálat közép-dunántúli regionális igazgatója kiemelte, az új kocsik beszerzésével tovább fiatalodott az OMSz gépjárműparkja, jelenleg öt év alá csökkent a szolgálatot teljesítő mentőkocsik átlagéletkora Magyarországon. – Várpalotán átlagosan 110 ezer kilométert megy egy mentőgépjármű, ezért nem szorul magyarázatra, hogy miért van szükség folyamatosan új kocsik beszerzésére – jegyezte meg Vörös Péter.

Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője elsőként köszönetét fejezte ki a Várpalotai Mentőállomás dolgozóinak az elmúlt hetek, hónapok áldozatos munkájáért. Hozzátette, idén összesen 103 darab mentőautó beszerzését tervezi a kormányzat támogatásával az OMSz. A 2010 óta vásárolt mentőautók száma az újabb fejlesztéssel 1047-re emelkedhet, ami azt jelenti, hogy a futó kocsik mindegyike új, korszerű jármű lesz Magyarországon.

– A ma átadott gépjármű a várpalotaiak és a környékbeliek életének és egészségének védelmét fogja szolgálni. Baj esetén ugyanis az a legfontosabb, hogy a lehető leggyorsabban érkezzen a segítség – emelte ki Kontrát Károly.

A köszöntőket követően a Campanari-Talabér Márta jelképesen átadta a kulcsot a mentőállomás dolgozóinak, majd Munkácsi Zsolt, a palotai állomás vezetője mutatta be az új mentőkocsit az érdeklődőknek.