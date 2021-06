Új, modern csuklós buszokat állítanak be a helyközi közlekedésben

A Volánbusz öt új MAN Lion’s City típusú csuklós járműve kezdte meg szolgálatát a közelmúltban Veszprém megyében. A helyközi vonalakon futó, modern járműveket a várpalotai buszpályaudvaron adták át ünnepélyes keretek között.

Az átadáson megtudtuk, a korszerű járművek többek között a Veszprém–Hajmáskér–Várpalota-, Veszprém–Várpalota–Székesfehérvár-, Veszprém–Hajmáskér–Öskü–Várpalota/Pétfürdő-, Veszprém–Berhida–Várpalota-vonalon is szállítják majd az utasokat.

Kontrát Károly az ünnepségen hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy az embereket arra ösztönözzék: autóbusszal vagy vonattal közlekedjenek.

– Egy csuklós autóbusz akár száz személygépkocsit is tud helyettesíteni. Biztonságosak, kényelmesek és környezetkímélők – fogalmazott a térség országgyűlési képviselője. – A most átadott öt autóbusz több mint 500 millió forint értékű fejlesztést jelent. Magyarország kormánya fontosnak tartja a közösségi közlekedést, hiszen biztonságos és gazdaságos. Ugyan ezek a járművek helyközi viszonylatban közlekednek, ám jeleztem Pafféri Zoltán vezérigazgatónak: fontos lenne, hogy a helyi járatokként is olyan modern, korszerű autóbuszok közlekedjenek, mint a most átadott buszok – mondta el lapunknak Kontrát Károly.

– Közös érdekünk, hogy az emberek gyorsan, olcsón és biztonságban utazhassanak, ráadásul környezetkímélő módon – emelte ki köszöntőjében Campanari-Talabér Márta. Várpalota polgármestere. – A koronavírus-járvány az elmúlt hónapokban lefoglalta a gondolatainkat és átalakította a teendőink listáját, de nem szabad elfeledkeznünk az élet egyéb, nem kevésbé nagy kihívásairól sem. Például arról, hogy a közösségi közlekedés korszerűsítése, kiterjesztése, összehangolása és népszerűsítése közös – állami és önkormányzati – feladatunk, hiszen közös érdek és érték húzódik meg mögötte. Közös érdekünk, hogy az emberek gyorsan, olcsón és biztonságban utazhassanak, és közös értéket védünk, ha ezt a környezeti ártalmak minél kisebb okozásával tehetik – mondta el a városvezető, majd hozzátette, régóta lelkesen és következetesen támogatja a közösségi közlekedés fejlesztését, hiszen ez a jövő. – Sőt, egyre inkább az látszik, hogy egyáltalán akkor lesz jövő, ha minél többen minél többször kiszállnak a kocsiból, és felülnek a buszra vagy a vonatra.

Régi adósságot törlesztett a Volánbusz Zrt., hiszen az újonnan átadott öt jármű Veszprém megye teljes csuklósbusz-flottáját újította meg – mondta el Pafféri Zoltán, a társaság elnök-vezérigazgatója. Kiemelte: az érintett vonalakon éves szinten közel 3,6 millió utas számára biztosít kényelmesebb utazást a Volánbusz.

– Társaságunk 2019 óta egységes országos cégként működik, és törekszünk arra, hogy egy járműfelújítási programmal megújítsuk az autóbuszflottánkat. A most átadott buszok mindegyike a legkorszerűbb, Euro 6-os környezetkímélő dízelmotorokkal felszerelt, végig alacsony padlós jármű, biztosítva az akadálymentes közlekedést akár kerekesszékes, akár pedig babakocsival közlekedő utasainknak. Ugyanakkor az utaskomfortot emelt teljesítményű klímaberendezés és hővédő üveg is növeli. A biztonságérzetet pedig a kamerarendszer nyújtja az utasainknak. Valós idejű utastájékoztatóval is elláttuk a buszokat, tehát utazás közben is nyomon lehet követni, hogy éppen merre jár a buszunk – mondta el a vezérigazgató, majd zárásként a Várpalota térségében munkába álló busszal egy próbaútra invitálta az átadóünnepség résztvevőit.