Új munkaügyi szabályozás márciustól – Utólag kell fizetni a dolgozók után

Új munkaügyi szabály lépett érvénybe e hónapban – hívta fel a figyelmet Mürkl Mónika, a Magyar Szakszervezeti Szövetség Veszprém megyei képviseletvezetője. Ha például kiderül, hogy egy cég nem jelentette be dolgozóit, akkor a bírságon felül még visszamenőleg pótolnia kell ezt a hiányt is, fizetnie kell utánuk. Szakértőnk szerint a változtatás előnyös a munkavállalóknak és a tisztességes foglalkoztatóknak is, csökkenti a kiszolgáltatottságot, illetve a versenyhátrányt.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye szerint a jogsértésen ért munkaadók kötelesek lesznek jogszerűtlenül foglalkoztatott munkavállalóikat visszamenőlegesen legalább egy hónapra bejelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. A kormány célja a gazdaság további fehérítése. S a jogszabályváltozások alapján a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság visszamenőlegesen biztosíthatja a bejelentés nélküli foglalkoztatásból elmaradt munkáltatói befizetéseket.

Mürkl Mónika tájékoztatása szerint decemberben elfogadott jogszabály lépett érvényben most márciusban, amely a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal és a foglalkoztatás felügyeletével is foglalkozik. Elmondta, hogy ha az álláskereső vagy a járvány miatt támogatott munkavállaló szegi meg a rá vonatkozó szabályokat, akkor vissza kell fizetnie az anyagi segítséget, ködbérrel, kamattal együtt. Ugyanakkor a nem jogszabálykövető módon eljáró munkáltatók esetében is szigorít a változás.

Ellenőrizheti a hatóság azt is a cég telephelyén, előzetes bejelentés nélkül, megfelelő-e a munkaidőbeosztás. Tiltott például a dolgozók szerződéstől eltérő alkalmazása, az, ha papíron négy órára jelentik be, de napi tizenkét órában dolgoztatják őket. A térfigyelő kamerák felvételeit, a be- és kilépési adatokat is elkérhetik a hatóság emberei – jegyezte meg az érdekvédő. Meg is tilthatják a szabályszegőknek, hogy a továbbiakban munkavállalókat foglalkoztassanak. Ha feketén, bejelentés nélkül vettek fel embereket, a bírságon kívül visszamenőlegesen is fizetniük kell utánuk.

„Ez mindenkinek jó. A becsületes vállalkozások nem kerülnek versenyhátrányba, a dolgozók kiszolgáltatottsága csökken, ha a szabályok megszegésétől az előírások, az esetleges szankciók visszatartják a munkaadókat.” – szögezte le szakértőnk.