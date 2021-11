Új röntgengépet adtak át a várpalotai kórházban

Mintegy 64 millió forintba került az a modern, digitális röntgengép, amelyet Müller Cecília országos tisztifőorvos jelenlétében adtak át szerdán a várpalotai Szent Donát Kórházban.

– Nagy öröm ez az átadóünnepség, hiszen azt is jelképezi, hogy készülünk arra az időre, ami már nem csak a koronavírusról, hanem a még jobb minőségű egészségügyi ellátásról szól majd. Nagy szó, hogy a járványhelyzet idején is jut lehetőség fejlesztésre, a betegek javát szolgáló beruházásra. Ráadásul egy modern orvosi eszközzel dolgozni is más a mindennapokban – mondta el az átadási ünnepségen köszöntőjében Müller Cecília, majd hozzátette, a koronavírus-járvány okozta rendkívül nehéz időszakot csak egymást segítve, összefogással lehet átvészelni. Az országos tisztifőorvos megköszönve minden egészségügyi dolgozó áldozatos munkáját Teréz anya gondolatataival zárta beszédét.

Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere elmondta, az összesen 64 millió forintba kerülő készülék anyagi hátterét a magyar állam segítségével Várpalota Város Önkormányzata biztosította a kórháznak. – Amikor 2018-ban Orbán Viktor miniszterelnök városunkba látogatott a 8-as főút Várpalotát elkerülő szakaszának átadására, akkor az ünnepség előtti beszélgetésen felmerült, hogy milyen fejlesztésekre lenne még szükség a településen. Elmondtam, a helyiek nagy bánata, hogy megszűnt az aktív ellátás Várpalotán, ezért lehetőségeinkhez mérten eszközbeszerzéssel próbáljuk segíteni a járóbeteg-szakellátást végző vállalkozásokat. Ennek egyik kézzelfogható, s legnagyobb eredménye ez a digitális röntgen készülék, ami minőségi javulást jelent a Várpalotán és a járásban élők ellátásában – mondta el a polgármester.

Rácz Tamás, a Szent Donát Kórház főigazgatója kiemelte, a most átadott berendezés révén bővültek a diagnosztikai lehetőségek az intézményben. – Immár második éve küzdünk a járvánnyal, s többek között az új típusú koronavírus okozta igen veszélyes tüdőgyulladás korai diagnosztikájában is kulcsszerepe lesz az új röntgengépnek, ami a páciensek sugárterhelését is minimálisra csökkenti – összegzett a főigazgató.

Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője beszédében az önkormányzat és a Szent Donát Kórház együttműködésének fontosságát hangsúlyozta, aki garantálja a helyi járóbeteg-szakellátás további fejlesztését is egyben.