Új székelykapu készült Herenden

Ötmillió forintot nyert a település a Magyar Falu Program keretében. Az összeget a temető bejáratánál található székelykapu és a temető kerítésének cseréjére fordították. Az új székelykaput egy helyi asztalos, Magasházi Rudolf készítette a 40 év alatt tönkre ment kapu helyére.

A temető bejáratánál lévő korábbi székelykapu a négy évtized alatt nagyon rossz állapotba került, ezért lebontották azt, és egy hasonlót készíttettek a helyére. Emellett a régi, elhasználódott kerítést is lecserélték a temető teljes hosszában. A Magyar Falu Program keretében elkészült fejlesztéseket Jánszky László polgármester mutattak meg Ovádi Péter országgyűlési képviselőnek.

– Herend nagyon jól használja ki a pályázati lehetőségeket. Örülök annak, hogy a város a fejlődés útján van. Zajlik a Zöld Város Projekt, a bölcsőde fejlesztés és mindig adódik olyan lehetőség, ahol pályázhatnak. A kormány 2021-ben, a gazdasági és a pandémiás helyzetre való tekintettel is fenntartja a Magyar Falu Programot, és a kistelepülések ahogy eddig is, ezután is számíthatnak ránk – fogalmazott a képviselő.

Ovádi Péter elmondta még, hogy a Magyar Falu Programban jelenleg 10 nyitott pályázat fut. Olyan fejlesztési lehetőségek, amelyekre a kistelepüléseknek nagy szüksége van. Az egyik ilyen az önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastrukturális fejlesztése. Ezzel a lehetőséggel élt most Herend is. Emellett önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztésére, közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre és közösségszervező bértámogatására is van lehetőség.

Pályázni lehet még egyházi közösségi tér fejlesztésére, valamint egyházi közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre és közösségszervező bértámogatására. Út, híd kerékpárforgalmi létesítmények építésére és felújítására, óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztésére, egyházi közösségi tulajdonban lévő temetők infrastrukturális fejlesztésére, a Falusi Civil Alap keretében civil közösségek tevékenységének és feltételeinek támogatására, illetve a kistelepülési üzletek támogatására is.