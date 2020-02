Új vezető irányítja a polgárőrséget Lovason

Húsz évig irányította a helyi polgárőrséget Szűcs József, aki 2018 decemberében az elnökségi ülésen lemondott korára és elfoglaltságára hivatkozva. A polgárőrség új vezetője Simon Róbert lett.

– Egyesületünk 2019-ben már az új vezetőséggel vágott bele a munkába. Szűcs József feladatait én vettem át Sárdi Máté alelnök és Kovács Károly elnökségi tag segítségével. Itt szeretném megköszönni Szűcs József áldozatos munkáját, aki létrehozta az egyesületet, s húsz évig, időt és energiát nem sajnálva vezette – kezdi Simon Róbert, aki szerint a szervezet munkájára mindig számíthatott az önkormányzat a különféle eseményeken. Ilyen volt például a falunapok, a Lovasi esték, illetve a nemzeti ünnepeken való részvétel.

Lovason évről évre csökken a bűnesetek száma, ez nyilvánvalóan annak köszönhető, hogy aktívan működik a polgárőrség. Mindig is jó kapcsolatot tartottak a rendőrséggel, kezdetben az almádi körzethez tartoztak, most pedig a füredihez.

Az elmúlt esztendők során több fejlesztést is végrehajtottak. Vásároltak kerékpárokat, egyen­ruhákat, olyanokat is, amelyeket télen is tudnak használni. Drónt is vettek, az üzemeltetésével kapcsolatban jelenleg is gyűjtik a tapasztalatokat a célszerű használathoz.

– Alapfeladatunknak eleget téve tavaly is biztosítottuk az önkormányzat rendezvényeit, ünnepségeit. Részt vettünk a Külterületek biztonsága, környezetünk védelme programban, amelyhez egyesületünk 50 ezer forint támogatásban részesült. Ebből az összegből esőkabátokat és figyelemfelhívó táblákat vásároltunk Községünkben polgárőrség működik felirattal, ezeket a külterületi utak elején helyeztük el – folytatja Róbert, majd hozzáteszi, hogy közel háromezer órát töltöttek járőrszolgálatban kül- és belterületen egyaránt.

Rendszeresen részt vesznek a havi járási koordinációs értekezleten, amelyet a Balatonfüredi Rend­őrkapitányságon tartanak.

Tavaly az egyesület három új taggal bővült, így létszámuk 19-re emelkedett. Az önkormányzattól a 2019-es évre 50 ezer forint támogatást kaptak, amelyet működési célra fordítottak.

– A támogatást köszönöm az egyesület nevében. Az Országos Polgárőr Szövetség pályázatán kétszer 132 ezer forintot nyertünk, amelyet formaruhára költöttünk. Az adó egy százalékának felajánlásából közel 95 ezer forint folyt be. A támogatások összege az előző évhez képest nőtt, ami azt jelenti, hogy az emberek továbbra is bíznak a polgárőrök munkájában. Tagjaink a feladatukat továbbra is szabadidejükben látják el, felelősségteljesen. Tavaly is megszerveztük az életmentő és egészségügyi ismétlő foglalkozást, amelyen a településről bárki részt vehetett.

Szeretném megköszönni azoknak a szervezeteknek és embereknek a segítségét, akik bármilyen formában támogatták egyesületünket – zárta szavait Simon Róbert, aki reméli, hogy tovább csökken a bűnesetek száma Lovason, ugyanakkor várják a fiatalok jelentkezését, hogy ők is aktívan vegyék ki a részüket a falu életéből.