Újabb beruházás készült el Sümegen

Több mint 78 millió forintból készült el az Árpád és a Petőfi utcában a csapadékvíz-elvezető rendszer részleges rekonstrukciója. A projektet szerdán adták át hivatalosan a rendeltetésének.

A város önkormányzata által a terület- és településfejlesztési operatív programra leadott sikeres pályázat eredményeként a közúti árok új, burkolt kialakítást kapott, új bejárók épültek az ingatlanokhoz. Végh László polgármester arról beszélt az avatási ünnepségen, hogy a 2017-ben megnyert projekt a Petőfi és Árpád utcák részleges csapadékvíz-elvezetését célozta.

– A projektet február végén indítottuk, a kivitelező SzL Bau Kft.-nek is köszönhető, hogy időben elkészült. A Petőfi és az Árpád utca nagyon fontos Sümeg életében, e két utca az átmenő és a helyi forgalom szempontjából a legnagyobb forgalmat bonyolítja le a főutca mellett. Ezen utcák átalakításával hosszabb távú terveink is vannak. Ennek az első lépése a csapadékvíz problémájának a megoldása. A csapadékvíz elvezetése mindig gondot okozott, ma sincs másként, de szépen haladunk előre.

– Most elmondhatjuk, hogy a Marcaltól a Petőfi utca végéig megoldottuk a csapadékvíz elvezetését. Ez teszi lehetővé, hogy jövőre, 2019-ben nekiállhassunk az újabb projekteknek, amelyek szintén érintik ezen utcákat és a Flórián teret is. A körforgalomra, illetve a Zöld város projekt azon részére gondolok, amelyekből a nyílt árkokat a Petőfi utca végén és az Árpád utca elején lefedjük. Reményeink szerint ezzel nagyban enyhülnek majd Sümeg parkolási gondjai. Nagy öröm most itt állni, hiszen egy újabb beruházás készült el. Immár lassan 300 millió forintnál tartunk az olyan pályázatok tekintetében, amelyeket átadhattunk eddig. Nagy dolog ez Sümeg életében, főleg ha figyelembe vesszük, hogy a következő esztendőben még körülbelül két és fél milliárd forint értékű beruházás vár ránk – mondta a város polgármestere.

