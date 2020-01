Újabb bűnözőt küldhetnek közénk – négy halott, s visszatér Bene László?

Kiengedhetik a börtönből Bene Lászlót, ugyanis az ügyében eljáró büntetés-végrehajtási bíró – az ügyészség fellebbezése miatt egyelőre nem jogerősen – első fokon feltételes szabadságra bocsátotta az eredetileg életfogytig tartó fegyházra ítélt bűnözőt.

Benét a Legfelsőbb Bíróság 1996-ban több emberen, részben előre kitervelten, részben nyereségvágyból, részben aljas indokból elkövetett emberölés bűntettében és más bűncselekményekben mondta ki bűnösnek, mert 1989 és 1994 között tucatnyi rablást és négy gyilkosságot követett el. Donászi Aladár Győrben először egy rendőrt ölt meg, majd Benével egy fiatal egyetemistát gyilkoltak meg a Budai Skálánál. Azután követték el azt a kettős gyilkosságot, amikor két vadásszal végeztek a Székesfehérvár közelében lévő Sárréten.

A rendőrség 1994-ben fogta el őket, Donászi 2001-ben a börtönben öngyilkos lett.

A Legfelsőbb Bíróság döntése az volt, hogy Bene, aki a szegedi Csillagban tölti büntetését, legkorábban húsz év után bocsátható feltételes szabadságra. Ez 2014-ben telt le. A bíróság legutóbb 2018-ban döntött a férfi ügyében, akkor nem helyezték feltételes szabadságra. A bíró a keddi tárgyaláson azt állapította meg, hogy Bene fogva tartásának jelentős része alatt „a büntetés-végrehajtási intézet rendjét betartotta, kifogástalan magatartást tanúsított”, és szakmát is szerzett. Kártérítést is kapott, mert beperelte a magyar államot a fogva tartás körülményei miatt. Az ügyészség most ugyanúgy megfellebbezte a döntést, mint 2018-ban. Kérdés, sikerrel tette-e?

– Szerintem most sem engedik ki, mert nem lehet egy ilyen embert az utcára ereszteni – mondta lapunknak a fehérvári Tóth Tamás, egykori sárszentmihályi polgármester, az egyik áldozatul esett vadász édesapja. Ő az, aki a „leendő áldozatok életének védelmében” hosszú küzdelmet folytatott a halálbüntetés átmeneti visszaállításáért. Törekvése annak ellenére lett eredménytelen, hogy a közvélemény nagy többsége vele értett és ért egyet ma is.

A Benével kapcsolatos döntés időzítése mindenesetre furcsa, hiszen nemrég az egész országot megdöbbentette az az eset, amikor egy emberölés kísérlete miatt öt év fegyházat kapott férfit az ügyészség és a büntetés-végrehajtási intézet aggályai ellenére engedtek feltételesen szabadlábra, majd a bűnöző brutális kegyetlenséggel megölte két gyerekét. Bene közvetve egy másik történet kapcsán is érintett, hiszen egy kormánypárti politikai nyilatkozat szerint „véget kell vetni a börtönbiznisznek”. Annak, hogy a börtönben ülő bűnözők – köztük gyilkosok, gyermekgyilkosok, erőszaktevők, csalók vagy rablók – dörzsölt ügyvédjeik segítségével elképesztő összegeket perelnek ki az államból a börtönkörülményekre hivatkozva. Bene is így kapott kártérítést.

Tóth Tamás erről így beszélt:

– Pofátlanság, amit Bene mondott, hogy milliomosként ment börtönbe és milliomosként jön ki onnan. És közben nem történt semmi? Akik ott vannak a temetőben, mert meggyilkolták őket, az nem számít? Az a véleményem, hogy a magyar törvénykezéssel nagy baj van. Ha valakit elítélnek, az törvény. Az ítélet az törvény. Ha valami törvény, akkor az megváltoztathatatlan. Az életfogytiglan annyit jelent, hogy a büntetés addig tart, amíg az illető levegőt vesz az orrán át. Utána pedig el lehet temetni.

Tóth Tamás sebeit az idő nem gyógyította be, mint ahogyan nem hisz abban sem, ahogyan a vadászgyilkosságként ismert bűncselekményt a hatóságok kezelték és lezárták. Lapunknak Markó István egykori főnyomozó jó néhány éve azt mondta, hogy „sem a fegyverkereskedelemhez, sem a politikához ennek az ügynek nem volt köze, egyszerűen csak anyagi haszonért követték el a bűncselekményeket. Donászi azt tervezte, fegyvereket gyűjt, beveszi magát a Bakonyba és minden neki nem tetsző közéleti embert meggyilkol. Erre már nem került sor, a játék véget ért.”

Tóth Tamás ezt egyetlen pillanatig sem hitte el.

– Az volt a gondolatom, hogy legalább mást mentsek meg, másnak ne kelljen a temetőbe mennie. Akkor kezdtem küzdeni a halálbüntetés átmeneti visszaállításáért, miközben egyre inkább rá kellett jönnöm, azon túl, hogy a fiamat és a barátját lemészárolták, azon túl semmi nem igaz a meséből. A fiam és a barátja rossz időben rossz helyen volt. A helyszínen egy gazság bizonyos lépését követték el, és ebbe belesétált a fiam és a barátja. Valószínűleg az volt kiadva, hogy nem lehet tanú, az ott lévők pedig ezt maradéktalanul betartották. Az, hogy a kincsesbányai pénzszállítót akarták kirabolni, az egy maszlag. És szerintem még az sem biztos, hogy Donászi Aladár öngyilkos lett.

Az apa, aki élete végéig gyászolja elveszített fiát, gyakran idéz egy tanút, aki három terepruhás férfit látott a bűncselekmény helyszínén.

– A teóriám az, hogy fegyvereket loptak el és vittek ki az országból. Egy tanú látott három elfutó embert, akik beugráltak egy autóba, s ellenkező irányba, nem a 8-as út felé, amerre Bene és Donászi mondta, hanem a Sárrét felé menekültek el. Sok minden szól amellett, hogy nem az történt, amit a rendőrség állított. Én voltam a legelső a gyilkosok után a fiam testénél, miután megölték őt és a társát. Amit ott találtam, nem egyezik azzal, amit a hatóságok állítottak. A média is torzít, maga a kifejezés is téves, hogy „skálás gyilkos”. Ez nem igaz. A Skálánál nem a Bene gyilkolt, hanem a Donászi. Én ebben is tudatos ködösítést látok.

Megkérem, gondolatban tegyük fel, hogy Benét kiengedik és találkoznak az utcán… Mit tesz vagy mond majd?

– Nem foglalkozom ezzel, mert az a véleményem, hogy nem ő volt a legfőbb bűnös. A Bene egy balek, egy ezerszer átmosott agyú, üres valaki. A huszonöt év bezártság kimosta az agyát. Nekem viszonylag könnyű emlékeznem, mert rendelkezésemre állnak a tanúvallomások és ott voltam a helyszínen. Most is állítom, hogy a hatóságok mindent elkövettek annak érdekében, hogy ne maradjanak nyomok és ne derüljön ki, mi történt ott valójában.

