Újabb, közel 5 kilométer újult meg a „nyolcason”

Megújult a 8. sz. főút Herend- Csehbánya közötti szakasza: a 4,7 kilométer hosszúságban megvalósult felújítás közel 1 milliárd forintba került.

Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője a tegnapi sajtótájékoztatón hangsúlyozta: nagyon fontosnak tart minden infrastrukturális fejlesztést, hiszen a kistelepülések elérhetőségét növelni tudja, ha jó az út és jó utakon közlekedhetünk. Megköszönte a Magyar Közút veszprémi csoportjának a munkáját, hiszen mint azt elmondta, ismét kiváló munkát végeztek a szakemberek.

Fekete István, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója azzal kezdte, hogy társaságuk életében az idei év kiemelkedő volt, ugyanis 26 útszakaszt újítottak, újítanak fel, közel 60 kilométeren a megyében. Herend városlődi szakasza kritikus állapotú szakasz volt; a burkolat állapota miatt több helyen talajcserét is el kellett végezniük a kivitelezőknek. Megtörtént a városlődi vasúti hídfelújítása is – kompletten. A szakaszon a vízelvezetést is rendezték és buszmegállók is elkészültek.

Herend polgármestere, Jánszky Lajos László azt emelte ki, hogy jó minőségi úton közlekedhetnek. Szeretnék, ha a négysávos út építése is továbbfolytatódna, bíznak benne, hogy a jövőben erre is sor kerül. Straub Dávid, Csehbánya polgármestere megköszönte, hogy megújult a közel 5 kilométeres szakasz, amely korábban sok helyen balesetveszélyes volt.