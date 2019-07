Újabb zöldfelületi beruházás készül Vámoson

Hamarosan elkészül a Kétkerekes Völgykapu, amely esőbeállóval, közösségi térrel, a gyermekek számára játszótérrel és sok-sok növénnyel fogadja a bringásokat a településen szélén.

A Veszprémet Nemesvámossal összekötő kerékpárútnak a község felőli oldalán, a Pásztor utcánál, készülő parkot és játszóteret nettó 23 millió forint saját forrásból építteti az önkormányzat. A kerékpáros pihenőparkban, ahol kellemesen és aktívan tölthető majd el a szabadidő, lassan a végéhez közelítenek a munkálatok. Már a helyére került a szelfipont és a vandálbiztos ivókút, elkészült a zöldtetős beálló pergolával, asztalokkal és padokkal.

A gyerekeket látványos biciklis csúszda, fészek hinta, több rugós játék és 25 méteres drótkötélpálya is várja majd. A munkálatokat végző Magnólia Art Kertépítő Kft. képviseletében Mészáros Zoltán építésvezető elmondta, hogy az igazi kihívást a sziklás talaj jelentette a számukra, amely lassította a munkálatokat, de várhatóan e hét végére így is elkészülnek a főbb látványelemekkel és már csak a füvesítés és ültetés marad hátra. A nyári szárazság és a vékony talajréteg miatt egyébként öntözőrendszert is telepítettek a területre.

A parkba olyan, a helyi faunában is megtalálható növények kerülnek, amelyek bírják az itteni szeles időjárást. A területre 16 fát és mintegy 800 növényt, cserjéket és évelőket ültetnek. Érdekesség még, hogy készítettek egy öntözést nem igénylő varjúháj szőnyeget zöldtetőként a beülős pihenő rész fölé. A Kétkerekes Völgykapu elnevezésű parkban akár a kisebb, vagy a nagyobb gyermekekkel érkező falubeliek és az áthaladó biciklisek is kellemes környezetben pihenhetnek meg, frissülhetnek fel, vagy játszhatnak egy jót.

A közösségi teret várhatóan augusztus végén adják majd át.