Újdonságok sora balatoni strandokon

A hűvös május után június elején berobbant a kánikula, ami kisebb-nagyobb megszakításokkal azóta is tart, a strandok pedig újdonságokkal várják a vendégeket.

A balatonfüredi Kisfaludy strand felkészült a nyári szezonra, bár az üzemeltető Probio Zrt.-nél tudják, hogy a fejlesztésekben nincs megállás. A vendégeket óriási, mintegy ezer gépkocsi befogadására alkalmas, ingyenes parkoló várja a strand feletti területeken. Bár a belépőknél a kötelezően szükséges szolgáltatások bérköltségei és a munkaerő-problémák miatt 20 százalékos áremelésre kényszerültek, viszont számos kedvezményt is biztosítanak.

Ilyen a szezon­bérlet, a havi, heti és az újonnan bevezetett háromnapos belépő, a csoportos belépők kedvezménye, vagy akár a délutáni kedvezmény. A strand tagja a Balaton Best Card térségi turisztikai kedvezménykártya-rendszernek is. A pénztárak előtti várakozási idő csökkentése érdekében továbbra is alkalmaznak egy okostelefonos jegyvásárlási applikációt, és beszereznek egy új bankkártyás jegyautomatát.

Újdonság idén a balatonfüredi Kisfaludy strandon a part mentén kialakított sétány a homokozók helyén. Jelentős parkosítás is történt, elsősorban fákat és cserjéket ültettek és megoldották a csúszdáknál a fröccsenő víz összegyűjtését, valamint a korszerű jegyértékesítést. A vizesblokkok jelentős részén színvonalnövelő átépítéseket végeztek, amelynek során a legkorszerűbb víz- és energiatakarékos berendezéseket alkalmazták. A nyári szünidő beköszöntével újra benépesültek a játszóterek, a fitneszpark, a strandröplabda- és strandfocipályák, ahol naponta képzett sportanimátorok gondoskodnak az aktív pihenés változatosságáról – tájékoztatta lapunkat Somogyi László, a Probio Zrt. vezérigazgatója.

A korábbinál nagyobb hangsúlyt helyeznek a kulturális programokra a balaton­almádi strandokon idén. A nyáron összesen tíz strandkoncertet tartanak, a város fürdőhelyein pedig mindennap 16.30-tól verset hallhatnak a strandolók a hangosbemondókból, mondta el Rasovszky Zoltán, a Balatonalmádi Városgondnokság strandcsoportvezetője. A szezon alatt mintegy harminc klasszikus – Arany János, Weöres Sándor, Kosztolányi Dezső, Ady Endre – és kortárs magyar szerző költeménye hangzik el. Érdekesség, hogy a kortárs műveket a szerzők hangján hallhatják a strandolók. A kezdeményezést az Aranyhíd Polgári Egyesület indította el.

A csoportvezető elmondta, a város strandjaira jelképes összegért válthatnak belépőt a születésnapjukat ünneplők, valamint a kísérőre szoruló fogyatékkal élő személyek. A 18 éven aluli helyi fiataloknak és vala­mennyi hatévesnél fiatalabb gyermeknek ingyenes a belépés a strandokra. Rasovszky Zoltán megjegyezte, a Wesselényi strand több fejlesztéssel várja a strandolókat az idei szezonban. Július közepére elkészül a vízi vidámpark, a hónap elejére pedig befejeződik a játszótér felújítása és bővítése is.

A strandidő megérkeztével hamar benépesültek a fürdők minden településen. Egyes helyeken ingyen parkolhatunk, másutt a helyi lakosoknak nem kell fizetniük a csobbanásért. A balatonedericsi strandot a helyi lakosok ingyen látogathatják, azon nem edericsiektől, akik viszont az adójukat helyben fizetik, fél árat kérnek. A parkolás ingyenes, akárcsak Ábrahámhegyen, ahol a helyiek 18 óra után pancsolhatnak ingyen. Szigligeten csak az autó után nem kell leszurkolni egy fillért sem az önkormányzati parkolóban, viszont egész nap egységes ára van a belépőjegynek.

A badacsonytomaji és a badacsonyi strandra belépőjegyet vásárlók azzal évek óta ki és be is közlekedhetnek naponta többször is. A forgalom, a bevétel ennek köszönhetően jelentősen megemelkedett. SAM, MAR, TBZS