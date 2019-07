Újdonságokkal indult el a hajózási főidény

Ma, július 6-án kezdődik a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) 173. hajózási szezonjának főidénye, melyet idén nyáron az előző évhez képest további egy héttel hosszabbított meg a társaság.

Így egészen szeptember elsejéig várja az utasokat a települések közötti legsűrűbb menetrendi hajózással, valamint a teljes séta- és programhajó-kínálatával.

Amint azt a társaságtól megtudtuk, az év minden napján igénybe vehető kompközlekedés tekintetében a leghosszabb napi üzemelési időt jelentő főidényi időszak már június 21-én megkezdődött. A kompok esetében az első negyedévet nagyon erős forgalom jellemezte 2018 első három hónapjához viszonyítva. A második negyedév a tavalyi hasonló időszakhoz képest egy kis elmaradást hozott.

Az elmaradás elsősorban a májusi csapadékos, szeles, hideg időjárással magyarázható. Összességében az első fél év a tavalyi kiemelkedő tényadatokhoz képest is többletet, 103,5 százalékot mutat. Június 30-ig összesen 410 ezer utast, 141 ezer gépjárművet és 28 ezer kerékpárt szállítottak a kompok a Balaton északi és déli partja között. A július hatodikán kezdődő, 58 napos személyhajózási főszezonban 15 útvonalon 21 kikötőből több mint négyezer alkalommal indulnak a Bahart települési menetrendi járatai. A főidényben a legkedveltebb útvonalakon, így Siófok–Balatonfüred–Tihany, illetve Fonyód–Badacsony között naponta összesen 14-14 járat közlekedik majd. Ráadásul a Siófok–Balatonfüred–Tihany útvonalon napi 12 alkalommal gyorshajó is igénybe vehető.

A Bahart több kikötőben tovább optimalizálta a hajóindulási időpontokat. Például a Fonyód–Badacsony közötti járatoknál ütemes, jól megjegyezhető indulási időpontokat vezetett be. Idén már délelőtt és délután is el lehet jutni Badacsonyból Keszthelyre, illetve Balatonmáriafürdőről közvetlenül és átszállással is elérhető Badacsony. Balatonmáriafürdő és Balatongyörök között növelték a napi járatok számát, míg Balatonszemes és Balatonakali között két új átkelő járatokat indít pénteki napokon. Családbarát szolgáltatásként öt menetrendi nagyhajón gyereksarok is várja a kicsiket A főidényben a Bahart gazdag séta- és programhajó-kínálattal is várja az utasokat. A kínálatból idén sem hiányozhatnak a sétahajójáratok, melyek 17 kikötőből összesen több mint 2800 előre meghirdetett időpontban futnak ki.

Újdonságként szerepel a palettán Balatonfüredről a Csillaglesen a Kelénnel elnevezésű sétahajózási lehetőség, melyet a keszthelyi Csillaglesen a Helkával program mintájára hirdetett meg a Bahart.

Szántód-rév és Tihany-rév között a kompok folyamatos átkelést biztosítanak a Balaton északi és déli partja között. A főidényben, mely a kompközlekedés vonatkozásában június 21. és szeptember 1. között van érvényben, az első komp Szántód-révből 6.40-kor, az utolsó 23.20-kor indul, míg Tihany-révből reggel 7 órakor indul az első és 23.40-kor az utolsó kompjárat.

A forgalmas nyári napokon a kompindulásokat a menetrend felfüggesztésével a társaság sűríti.