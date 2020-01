Újévköszöntő fogadás a Pannon Egyetemen

A jókívánság áldás. Legyünk áldássá egymás számára, mondta Udvardy György veszprémi érsek a Pannon Egyetemen az intézmény és a város szombati újévköszöntő fogadásán.

A rendezvény több évtizedes hagyomány: a veszprémi egyetemen 1955 óta tartanak újévköszöntő fogadást, 1996 óta a felsőoktatási intézmény és a város közösen ünnepel. A valódi tartalommal bíró összefogás évről évre jelentősebb sikereket, növekvő fejlődést eredményezett mindkét fél számára. Így volt ez 2019-ben is, amikor a város és az egyetem a korábbiaknál is szorosabb együttműködésben kezdte meg a felkészülést az Európa Kulturális Fővárosa program megvalósítására. 2023-ban Veszprém viselheti a címet, ez a térség számára olyan nagy lehetőség, amely keveseknek adatik meg Európában is. A pályázatban megfogalmazott célkitűzések megvalósításához hatalmas erőfeszítésre, kitartásra és hitre van szükség, de bízunk benne, hogy együtt sikerülni fog, hangzott el a köszöntőben.

Udvardy György, a Veszprémi Főegyházmegye tavaly beiktatott vezetője azt mondta: amikor boldog új évet kívánunk egymásnak, akkor szépet, jót kívánunk, ezzel együtt egészséget, biztonságos fejlődést, növekedést. Feltételezzük, hogy ez a jó elérhető, megismerhető. Kötelez bennünket, hogy nem tehetünk akármit a felismert jóval; másokért élünk, felelősségünk, hogy ezt a jót továbbadjuk. Túlmutat önmagunk létén – a jónak, igaznak, szépnek a szolgálatáért fáradozunk. De megtapasztaljuk azt is, hogy ez a boldogság ­- talán rajtunk kívül álló események miatt – törékeny. Szándék van, de vajon lesz-e erőnk, bátorságunk megvalósítani a jót? Az idő is törékennyé teszi a boldogságot. Fontos ismerni a múltunkat, abból erőt meríthetünk, hangsúlyozta az érsek, ugyanakkor szeretnénk birtokolni a jövőt. Meg kell becsülni a pillanatot, amikor szándékunk van a jó kifejezésére.

Az ünnepi rendezvény szónoka beszélt a bizalomról is. Bízunk abban, hogy lesz jövőnk, jó jónak lenni, az igazsághoz ragaszkodni, érdemes erőfeszítéseket tenni, ha másoknak segítségre van szükségük. Szólt az előttünk álló feladatokról, melyeket a 2023-es év, az Európa Kulturális Fővárosa cím ad Veszprém városának. Növekedni és fejlődni akarunk, ez hozzátartozik a jövőhöz.

Udvardy György úgy fogalmazott: a jókívánság Isten jó akarata. A jókívánság áldás. Legyünk áldássá egymás számára, zárta gondolatait.

Az újévköszöntő fogadáson – ahol a közélet, a gazdasági és a kulturális élet szereplői, az egyházak képviselői, politikusok, cégvezetők, intézmények igazgatói, az egyetem oktatói, meghívott vendégei vettek részt – Hajas Szilárd fuvolaművész adott ünnepi műsort, Johann Sebastian Bach h-moll szvit című művét játszotta, zongorán kísért Meh Oxana.

A színpadon Udvardy György érsek, Porga Gyula, Veszprém polgármestere, Gelencsér András, a házigazda intézmény rektora és Csillag Zsolt, az egyetem kancellárja közös koccintással kívánt boldog új évet.