Ukk büszke lehet a sikereire, a fejlődésére

A településen a gyermeknap keretében átadták a játszóteret és az óvodai tornaszobát, valamint a temető-korszerűsítést, amelyeket pályázati támogatással létesítettek a közelmúltban.

Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő az avatási ünnepségen arról beszélt, hogy a település büszke lehet a sikereire, a fejlődésére. Gratulált a fejlesztésekhez, a fentieken kívül a hivatal épülete előtti járda térkövezéséhez is, amely összefogással sikerült. – A pályázati sikereken túl az ugyancsak eredmény, hogy jó ötletei, tervei voltak a képviselő-testületnek, azt kívánom, hogy ez a jövőben is így legyen – mondta a képviselő és ígérte, hogy a falu fejlődését a későbbiekben is segíti, ahol csak tudja.

Amint azt Torsa Gergely polgármester elmondta, a település tavaly három pályázatot nyújtott be a Magyar falu program keretében, és mindegyik sikeres volt. – A temető infrastruktúra fejlesztésre három és fél millió forint támogatást nyertünk, ebből száz négyzetméternyi járda készült el és új hűtőt vásároltunk, önerőből pedig egy lélekharangot szereztünk be. Az óvodai tornaszoba létrehozására négymillió forintot kaptunk, ebből gázkazánokat vásároltunk, belső tatarozást végeztünk, valamint 400 ezer forintból fejlesztő játékokat szereztünk be. A játszótér felújítására hárommillió forintot nyertünk, ehhez fél milliót hozzátettünk a siker érdekében – sorolta a polgármester.

Hozzátette, hogy a közelmúltban a templom felújítását célzó program 15 millió forinttal segíti, hogy hamarosan elkészüljön a külső tatarozás.