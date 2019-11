Ünnepi fényekbe öltözött a veszprémi belváros

Az Illatos advent programsorozat idén is a város karácsonyfáján pénteken délután felkapcsolt fényekkel vette hivatalosan is kezdetét.

Hegedűs Barbara alpolgármester köszöntőjében elmondta, fontos, hogy a kisközösségek, a család és barátok mellett a városi közösség szintjén is együtt hangolódjunk a karácsonyra. Kiemelte, az Illatos advent programsorozat idén kibővült, a Kossuth Lajos utca mellett a Szentháromság téren és az Óváros téren is programok várják az érdeklődőket.

Temesvári Balázs, a vásárt szervező VKSZ Zrt. vezérigazgatója megnyitójában elmondta, megtartották a vásár korábbi években népszerű elemeit, így például idén is szelfipontként működik majd a kivilágított rénszarvas húzta szán. Hozzátette, a vásárban huszonkét kereskedő árulja portékáját december 24-én délutánig. A Szent Imre tértől a posta előtti térig elhelyezett standoknál főként ajándéktárgyak, kézművestermékek kaphatók. Az árusítóhelyek 10–18 óra között tartanak nyitva, az ételeket és italokat kínáló standok este zárnak. Csütörtökönként a Petőfi Színház művészei adnak műsort, péntekenként a helyi rádió települ ki, és jelentkezik be élő adásban. Az adventi vásárt meglátogatja Joulupukki, a lappföldi Mikulás, akivel december 2-án, hétfőn 15.30 és 17 óra között találkozhatnak a gyermekek. A rendezvényre idén is rénszarvas érkezik, a kedves jószágot december 7-én, szombaton 10 és 12 óra között lehet megtekinteni.

A megnyitó műsorában közreműködtek a Veszprémi Petőfi Színház művészei, Oberfrank Pál, Módri Györgyi, Keresztes Gábor, valamint ifjú tehetségei, Hirschl Laura, Keller Márton és Oszvald Balázs.