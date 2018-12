Ünnepségen tekintettek vissza Veszprém elmúlt évére

Sikeres és örömteli évre tekinthettek vissza Veszprém vezetői és közéleti szereplői kedd este a Hangvillában, a város önkormányzata által szervezett ünnepélyes karácsonyi fogadáson.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

Az ünnepélyes eseményen Porga Gyula polgármester évértékelő visszatekintését megelőzően Kerekes Blanka fuvolaművész, és Árkossy Tamás vállalkozó osztotta meg gondolatait pályájáról, Veszprémről, és az őt máig a városhoz kapcsoló szálakról. Az ünnepi műsor részeként lépett színpadra a Mendelssohn Kamarazenekar előbb Rozsnyói Péter, ugyancsak Veszprémi születésű zongoristával, majd Kerekes Blanka fuvolistával kiegészülve.

A veszprémi születésű, Svájcban élő Kerekes Blanka zenei tanulmányait Veszprémben kezdte, diplomáit Magyarországon és Svájcban is kitüntetéssel vehette át. Európa számos nagy koncerttermében szólistaként állhat színpadra, szólókarrierje mellett pedagógusként is helyt áll, de aktív résztvevője a hazai komoly és jazz-zenei életnek is. – Ahol lehetőség van, ahol szívesen hallgatnak, ott vagyok otthon, persze a szívem akkor telik meg melegséggel, ha magyar közönségnek játszhatok. Ha valaha lehetne egy kívánságom, az az volna, hogy közel lehessek a családomhoz, akik itt élnek, Veszprémben – mondta el Kerekes Blanka.

Árkossy Tamás, az Árkossy Bútor Kft. alapító ügyvezetője 1992-ben, feleségével együtt álmodta meg a családi vállalkozás alapjait, mely azóta is eredményesen, a hazai és a világ nagyvárosaiból érkező felkérések, megrendelések révén a nemzetközi piacon egyaránt töretlen sikerrel működik. – Nagyon szeretjük Veszprémet, mely a régióval együtt valóban remek hely Európa közepén. Számos belföldi és külföldi üzleti partnerünk van, és Veszprémbe mindig jó szívvel hívjuk őket – emelte ki Árkossy Tamás.

Porga Gyula polgármester az elmúlt év eredményeit összegezve említette meg többek között a Veszprémben megszervezett Lengyel–Magyar Barátság Napját és az Entente Florale Europe megmérettetésen elnyert arany minősítést. Hangsúlyozta, megújuló környezet, épületek, közlekedési beruházások fémjelezték a város 2018-as évét, előkészítették a jövő esztendőben jelentős változást ígérő, városi fenntartású közösségi közlekedés bevezetését, ugyanakkor a sikerekhez az is elengedhetetlen, hogy a várost dinamikusan fejlődő gazdasági környezet veszi körül. A polgármester kiemelte, be kell lépnünk a XXI. századba, melyhez az Európa Kulturális Főváros 2023 cím rengeteg kiváló lehetőséget kínál a város számára. Az elődök példája – a Veszprémben püspökséget alapító Szent István király, a később piarista iskolát alapító Volkra Ottó püspök, valamint a Veszprém fejlődéséhez ugyancsak nagyban hozzájáruló Óvári Ferenc országgyűlési képviselő, valamint Szeglethy György és Komjáthy László polgármester – arra kötelezi a várost és annak vezetését, hogy ez a XXI. századba történő belépés olyan legyen, melyre száz, kétszáz év múlva is emlékeznek.

