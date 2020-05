Unokáink fáit ültették el Lókúton

Ovádi Péter országgyűlési képviselő, választókörzetében, a polgármesterekkel közösen hirdette meg az Unokáink fái elnevezésű programot, melynek lényege az, hogy a választókörzetben minél több fát ültessenek el. Idén 120 fával számolnak.

Ahogy a mondás is tartja, a Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön, fogalmazott helyszíni tájékoztatóján Ovádi Péter, aki megemlítette, innen ered a program címe is. Az országgyűlési képviselő fontosnak tartja a környezettudatosságot és azt, hogy Veszprém megye 1-es számú választókörzetében olyan települések vannak, melyek nemcsak a jelenre, hanem a jövőre is gondolnak. Ezek a fák a jövőt is szimbolizálják, jelentette ki Ovádi Péter.

Amikor a képviselő felvetette a programot az egyik online polgármesteri fórumon – amelyekre az elmúlt hónapokban, a koronavírus-járvány idején került sor –, mindegyik településvezető konstruktívan állt az ötlethez. Talán azért is kezdték Lókúton, választókörzete egyik legkisebb lélekszámú településén, mert a polgármester rendkívül természetszerető, hangzott el. Az ország egyik legszebb helye Lókút és környéke, amit kötelességünk megőrizni, hangsúlyozta Ovádi Péter.

Sümeginé Hegyi Ilona Adel­heid polgármester azonnal csatlakozott a programhoz. Elmondta: nemcsak az egyik legszebb település Lókút, hanem a legbékésebb is.

– Volt egy olyan időszak korábban, amikor fogyóban volt és elidősödött a falu lakossága, ám manapság mind több kisgyerekes család választja otthonául településünket. Sőt, egyre több fiatal dönt úgy, hogy helyben marad, itt építkezik, itt alapít családot – mondta a lókúti polgármester.

A település lakosainak nagyon fontos, hogy gyerekközpontúan gondolkozzanak. Ezért választottak szimbolikus helyszínt a mostani faültetésnek: a játszótérre almafa került, míg az út szélére vérszilvafát ültettek. Remélik, hogy mielőbb véget ér a vészhelyzet, és a lókúti gyerekek birtokba vehetik a játszóteret.